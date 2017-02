Zypern Die Chance für eine Wiedervereinigung der geteilten Insel ist so groß wie nie. Ein Besuch bei den Bewohnern auf beiden Seiten

Manche nennen es Todeszone, manche Niemandsland, wieder andere die Grüne Linie. Seit über vier Jahrzehnten verläuft eine von den Vereinten Nationen überwachte Pufferzone mitten durch die historische Mitte der Hauptstadt Zyperns. Sie schneidet Nikosia in zwei Teile. Bereits vor dem Ende der britischen Kolonialherrschaft im Jahr 1960 kam es hier, im überwiegend von Zyperntürken bewohnten Teil, immer wieder zu Zusammenstößen mit zypriotischen Griechen. Nach der türkischen Invasion wurde die teilweise mehrere Kilometer breite „Grüne Linie“ zwischen den zuletzt gehaltenen Stellungen der Kriegsparteien zum Niemandsland und am 18. August 1974 offiziell zum Sperrgebiet erklärt.

Das von Sandsäcken, Fässern und Stacheldraht umzäunte Terrain war lange Zeit streunenden Hunden und Katzen vorbehalten. Ihre Ruhe wurde nur selten von einer UN-Patrouille gestört, die den 180 Kilometer langen Streifen überwacht, der sich quer über die Insel erstreckt und die griechisch-orthodoxe Mehrheit im Süden von der muslimischen Minderheit Zyperns im Norden trennt. Die zerfallenden Gebäude und grasbewachsenen Innenhöfe im Niemandsland sind Zeugen eines Konfliktes, in dem die Zeit seit Langem stillsteht.

Aber auch wenn griechische und türkische Wehrpflichtige sich an der Grenze nach wie vor mit der Waffe in der Hand gegenüberstehen, stehen die Zeichen auf Veränderung. Seit 18 Monaten verhandeln die Regierungschefs der beiden Teile, Nicos Anastasiades und Mustafa Akinci, in einem verlassenen Flughafenkomplex mitten in der Todeszone über die Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel, wo der Sage nach Aphrodite dem Meer entstieg.

Man hatte gehofft, in der vergangenen Woche ein Ergebnis verkünden zu können. Vertreter der Garantiemächte Griechenland, Türkei und Großbritannien sollten zu letzten Verhandlungen nach Nikosia kommen. Es bedarf weiterer Verhandlungen, doch die Stimmung ist optimistisch. Zum ersten Mal sind die Regierungschefs auf beiden Seiten fest entschlossen, die Teilung zu überwinden, und haben zum ersten Mal über einen Gebietsaustausch beraten, ohne den eine Lösung unmöglich ist.

Putsch und Invasion

Ich habe die Todeszone 1977 zum ersten Mal gesehen, drei Jahre nach der türkischen Invasion, die durch den Versuch der zyperngriechischen Putschisten provoziert worden war, die Insel an Griechenland anzuschließen. Auf griechischer Seite geht man von 6.000 Getöteten, Verletzten oder Vermissten aus; auf der türkischen sollen ungefähr 1.000 umgekommen sein.

Damals war die zypriotische Hauptstadt eine von vielen durch den Krieg geteilten Metropolen. Dass die zypriotische Hauptstadt heute als einzige noch immer geteilt ist, sagt viel über die Hartnäckigkeit des Hasses aus, der in den Siebzigern auf der Insel alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens vergiftete und natürlich auch vor den Schulen nicht haltmachte. Ich weiß das, weil ich The English School besuchte, die von der ehemaligen Kolonialverwaltung gegründet worden war, „um englischsprachiges Personal für die Regierungsbüros auszubilden“.

Unverblümt elitär hatte die Einrichtung Fußball, Hockey und Cricket in Zypern eingeführt und war stolz auf die Tatsache, dass nach der Entlassung der Insel aus der britischen Kolonialherrschaft in den 1960ern ein Großteil der neuen politischen Elite des Landes unter ihren Sandsteingewölben unterrichtet worden war.

Auf dem Papier war man auch stolz auf seine Offenheit gegenüber allen „Bevölkerungsgruppen, Ethnien und Konfessionen“. Anders als an den örtlichen Schulen wurden die Kinder an der Englisch School nicht dazu angehalten, auf Demonstrationen zum Nationalfeiertag hinter Fahnen herzumarschieren und präsentierte ihnen auch keine Karten eines Großgriechenlandes, dessen Grenzen bis nach Konstantinopel reichten – dem Herzen des Byzantinischen Reiches, das heute unter dem Namen Istanbul bekannt ist. In der Praxis war die Schule allerdings eine nationalistische Brutstätte für griechisch-zypriotisch-orthodoxe Christen, Armenier, Maroniten und Angehörige der winzigen katholischen Gemeinde.

In meiner gesamten Schule waren es gerade mal drei türkische Zyprioten. Sie dienten als Feigenblatt für den Gründungsschwur auf ethnische Toleranz. Vier Briten, zwei in London geborene Zyprioten und mehrere Auslandsgriechen sorgten für weitere kleine Farbtupfer.

Da die Erinnerungen an die Invasion noch immer lebendig waren, bekamen die Schüler hier jeden Tag eingebläut, zu welchen Gräueltaten Türken in der Lage waren. Ich sehe noch immer unseren Griechisch-Lehrer vor mir, einen Mann von stattlicher Leibesfülle, wie er in dem Klassenzimmer mit den grünen Fensterläden umherging und uns damit drohte, die schlimmeren „türkischen Strafen“ zu verhängen, sollten unsere Leistungen nicht ausreichen.

Schüler, die bei den Vokabeltests durchfielen, zog er heftig an den Ohren und warnte sie, die Osmanen hätten noch nie ein Problem damit gehabt, einem Griechen ganze Körperteile abzureißen, seit sie die Insel 1571 erobert hätten. „Ihr solltet wissen“, lärmte er, „dass ein guter Türke ein toter Türke ist.“

Nur ein paar Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Grünen Linie wurden Zyperntürken mit dem gleichen Hass und der gleichen Propaganda indoktriniert. Schulbücher und Lehrer pflanzten auch ihnen die Samen des Misstrauens ein und vermittelten ihnen ein unter anderen Vorzeichen ebenfalls verdrehtes Geschichtsbild. Ohne die Invasion – so wurde hier behauptet – hätte die türkisch-zypriotische Minderheit nie mehr ruhig schlafen können. Dieses Gift wirkt bis heute nach. Wie ich bei einem Besuch vierzig Jahre später feststellte, herrschen an der Englischen Schule noch immer nationalistische Vorurteile – obwohl die Aufnahme türkisch-zypriotischer Schüler dramatisch zugenommen hat. 2015 wurde der erste türkisch-zypriotische Schülersprecher gewählt.

Zyperntürken auf der anderen Seite der Waffenstillstandslinie sprechen ebenfalls offen über ihre nationalistische Erziehung. Nikosia ist die einzige Hauptstadt, die zwei Museen des Nationalen Kampfes besitzt. Selbst heute, da die Friedensgespräche in vollem Gange sind, pflegen die beiden Seiten noch immer ihre rivalisierenden Nationalismen. Das Museum im türkisch kontrollierten Norden steht hinter einem Militärkomplex – einem der vielen, die errichtet wurden, um die 40.000 Soldaten vom Festland unterzubringen.

In einem Betonbau, der an die Zeit der Sowjetunion erinnert, erzählen Fotografien, Exponate und Waffen die Geschichte des Kampfes der türkischen Zyprioten seit dem Jahr 1879, in dem die Briten die Insel von den Osmanen übernahmen. „Mit den griechischen Zyprioten haben wir nichts gemeinsam, weder Religion, Kultur oder die Sprache“, lässt die junge, blonde Museumswärterin uns gleich zur Begrüßung wissen. „Was haben wir, das uns verbindet? Die Antwort lautet: nichts.“

Im Süden ist das Museum des Nationalen Kampfes in einem riesigen Gebäude gegenüber dem Sitz des griechischen Erzbistums untergebracht, das im Jahr 2000 dessen Renovierung mitfinanzierte und für Hellenisten als Wächter der nationalistischen Flamme gilt. Auch hier wird den Besuchern die Geschichte als Helden- und Märtyrerepos erzählt – dieses Mal allerdings aus Sicht der nationalen Befreiungsbewegung gegen die britische Besatzung von 1955 bis 59. Türkische Zyprioten kommen bestenfalls als britische Kollaborateure vor. „Zu uns kommen viele Schulklassen“, erzählt Marios Georgiou am Empfang. „Unser Kampf für die Unabhängigkeit von den Briten war ehrenhaft, jeder sollte darüber Bescheid wissen. Die Türken waren zwar schon immer äußerst grausam, aber heute hat sich vieles geändert. Vielleicht wäre es uns unter den richtigen Umständen möglich, mit ihnen zusammenzuleben, wenn es gelingt, eine gerechte Übereinkunft zu finden.“ Aus Georgious Worten spricht der starke Wunsch nach Veränderung. Die Erinnerungen an die Schrecken der Vergangenheit verblassen, und auch wenn es in den Medien auf beiden Seiten lautstarke Stimmen gibt, die eine Aussöhnung mit Verrat gleichsetzen, hoffen doch viele, dass die Regierungschefs der beiden Bevölkerungsgruppen bereits zu weit aufeinander zugegangen sind, als dass die Uhren noch einmal zurückgedreht werden könnten.

„Wir sind buchstäblich im Begriff, Geschichte zu schreiben“, sagt Fikri Toros, während er in seinem makellos aufgeräumten Büro sitzt, von wo aus er seit Langem die türkisch-zypriotische Handelskammer leitet. „Beide Bevölkerungsgruppen haben begriffen, dass eine politisch zerstrittene Insel wirtschaftlich nicht zukunftsfähig ist.“

Psychische Belastung

Der Hauptübergang zur Republik Nordzypern befindet sich an der Kreuzung, an der noch immer das Ledra-Palace-Hotel steht. Das Gebäude – vor der Invasion berühmt für seine Brandy Sours – ist heute eine mit Einschusslöchern übersäte Unterkunft für britische UN-Soldaten. Seit 2003, als die abtrünnige Republik die Restriktionen lockerte und eine allgemeine Reisefreiheit verkündete, können sowohl griechische als auch türkische Zyprioten die Grenze nach Belieben passieren. Doch der Grenzübertritt stellt für viele eine psychische Belastung dar. Für Griechen (fast 200.000 haben bei der Invasion ihre Wohnungen verloren) wiegt der Zwang, sich ausweisen zu müssen, noch immer schwer. „Es ist mir unangenehm, wenn ich in meinem eigenen Land meinen Ausweis zeigen muss“, sagt Lakis Zavallis, während wir die Demarkationslinie überqueren. „Aber das wird mich nicht davon abhalten.“

Der rüstige 72-jährige Zavallis war während der Invasion Kommandant. Er gehört zu der „schweigenden Mehrheit“, die heute darauf hofft, dass die Nation endlich in Frieden vereint wird. Das Gleiche gilt für den sechs Jahre jüngeren Yashar. Er war unter den ersten türkischstämmigen Zyprioten, als er mit seinem vor 1974 ausgestellten Ausweis in der Hand am 23. April 2003 den Checkpoint am Ledra Palace passierte. „Ich habe meinen alten Personalausweis der Republik Zypern und meinen Führerschein behalten“, erzählt er. „Die türkischen Zyprioten waren 60 Jahre lang isoliert – es reicht“, sagt er mir; erzählt dabei von der Zeit Ende der Fünfziger, als zyperngriechische Nationalisten anfingen, Überfälle auf türkische Dörfer zu verüben. „Niemand außer der Türkei erkennt uns an. Wenn von oben keine Lösung kommt, wird sie von unten kommen.“

Lange schien der Wunsch, die Teilung zu überwinden fast surreal. Nur ein hartnäckiges Häuflein aus Gewerkschaftern und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft engagierte sich für eine Verständigung zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen. Meine Klassenkameraden gehörten zur letzten Generation, die noch Erinnerungen an „die andere Seite“ hat. Nach 1974 trat an ihre Stelle der „Krieg der Erinnerung“, in dem die Geschichte umgeschrieben wurde. Die Pufferzone war ein dunkler und bedrohlicher Ort, den man mied. „Erinnerst du dich nicht?“, fragt meine Kindheitsfreundin Cleopatra Kitti, als wir zusammen an der Grenze stehen. „Hier fing das große, dunkle Unbekannte an. Uns wurde immer gesagt: Geht nicht zu nahe ran, damit ihr den Türken nicht in die Hände fallt.“

Über Jahrzehnte hinweg war die Todeszone das mächtigste Symbol der Teilung. Heute befindet sich mitten in der Pufferzone das Gemeindezentrum „Home of Cooperation“. Direkt gegenüber des Ledra Palace ist ein vitaler Ort der Interaktion entstanden, an dem die beiden Gruppen sich vermischen und von einer gemeinsamen Zukunft träumen.

Ich treffe Marilena Spyrou, 32, und Hayriye Ruzgar, 25. Eine ist orthodox, die andere Muslimin, aber keine von ihnen sieht sich als Griechin oder Türkin. Sie sind Zypriotinnen, die nur gemeinsam eine Zukunft für sich sehen.