Von der Antike bis zum modernen Russland: Sanktionen funktionieren selten

ons Reconsidered (deutsch: Wirtschaftssanktionen neu beurteilt) ist ein umfassende, erstmals 1985 veröffentlichte und seither auf den neuesten Stand gebrachte Studie mehrerer Autoren zu dem Thema. Demnach konnten seit dem Ersten Weltkrieg staatliche Maßnahmen der wirtschaftlichen Zwangsausübung nur bei einem Drittel der Versuche irgendwelche Ziele erreichen: von „bescheidenen Veränderungen der Politik“ über „Unterbrechung militärischer Unternehmungen“ bis zu einem Regimewechsel. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie sinnvoll sind die aktuellen westlichen Sanktionen gegen Russland?Erfolg zu definieren, kann kompliziert und subjektiv sein. Laut Edward Fishman, der früher in leitender Funktion im US-Außenministerium war, lassen sich Sanktionen grob in zwei Kategorien einteilen: psychologische und materielle. Erstere sollen eine Veränderung der Politik erzwingen, letztere das Militär oder die Wirtschaft des anderen Landes beeinträchtigen „Dabei sind materielle Ziele deutlich leichter zu erreichen als psychologische Ziele“, urteilt Fishmann. „Bei einem materiellen Ziel ist alles, was man tun muss, sicherzustellen, dass die Sanktion wirtschaftlich schmerzen.“ Im Fall von psychologischen Zielen sind Erfolge seltener, aber dafür einfacher zu messen. Die derzeitigen westlichen Sanktionen gegen Russland sind in beiderlei Hinsicht ein klarer Misserfolg: materiell und psychologisch.Drei Beispiele für erfolgreiche Wirtschaftssanktionen: Südafrika, Irak, IranDenn einerseits schrecken sie Wladimir Putin nicht ab, seine Angriffe auf die Ukraine fortzusetzen. Andererseits gibt es auch materiell gesehen Zweifel an ihrer Effektivität: Immerhin wächst die russische Wirtschaft. Allerdings argumentiert die US-Regierung von Präsident Joe Biden, dass die Sanktionen das russische Militär schwächen, und besteht darauf, dass Putins Armee noch mehr Tode verursachen würde, wenn sie ungehinderten Zugang zu westlicher Technologie hätte. Mitte Juni kündigten die USA und ihre G7-Partner eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland sowie jene Akteure an, die die russische Kriegswirtschaft unterstützen. Stillschweigend räumten sie damit ein, dass die derzeitigen Maßnahmen verbessert werden müssen.Beispiele dafür, dass Sanktionen die Politik einer ausländischen Regierung verändert hätten, gibt es wenige. Das Ende der Apartheid in Südafrika im Jahr 1992 wird allgemein (wenn auch nicht von allen) als der größte Erfolg einer internationalen Isolationskampagne betrachtet. Und ja, man findet in jüngerer Zeit auch zwei Fälle erfolgreicher Sanktionen, die von den USA ausgingen. So führten die intensiven Sanktionen vor dem ersten Golfkrieg zum Abbau der Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein im Irak. Jedoch kam die US-Regierung unter George Bush zu der Überzeugung, dass die Waffen nur besser versteckt wurden und marschierte 2003 in den Irak ein.Sanktionen unter US-Führung waren auch maßgeblich daran beteiligt, Teheran an den Verhandlungstisch zu bringen und im Gegenzug für eine Lockerung der Sanktionen erhebliche Einschränkungen seines Atomprogramms zu akzeptieren. Damit war Schluss, als der damalige US-Präsident Donald Trump drei Jahre später den Deal einseitig aufkündigte. Das Ergebnis: War der Iran zuvor mindestens ein Jahr von der Fähigkeit entfernt, einen Nuklearsprengkopf herzustellen, sind es heute nur noch wenige einige Wochen.Könnte Joe Biden durch wirtschaftlichen Druck auf Israel den Gazakrieg beenden?Daniel Drezner, Autor des Buches The Sanctions Paradox, weist auf einen interessanten Fall hin: Als die US-Regierung von George Bush 1992 in Reaktion auf den Ausbau israelischer Siedlungen Darlehensgarantien für Israel verweigerte, stürzte der daraus resultierende wirtschaftliche Druck die Regierung von Jitzchak Schamir, brachte Jitzchak Rabin ins Amt und leitete damit eine anhaltende Phase der Friedensbemühungen mit den Palästinensern ein. Heute meinen Kritiker von Joe Biden, der US-Präsident könne ähnlichen Druck ausüben, indem er die Waffenverkäufe an Israel unterbindet und damit dem Gazakrieg ein schnelles Ende beschert. Doch ob das funktionieren würde, ist fraglich.Denn Schamirs Nachfolger als Likud-Chef, Benjamin Netanjahu, besitzt weitaus mehr Druckmittel auf die USA, als sie Schamir je hatte. Netanjahu wurde bereits zum vierten Mal in diesem Sommer zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses eingeladen – Rekord für einen ausländischen Staatschef – und droht, Differenzen mit Biden mitten in den US-Präsidentschaftswahlkampf hineinzutragen. Die wirtschaftliche Schlagkraft der USA ist im Laufe der Jahre auch in anderer Beziehung schwächer geworden. Früher war es fatal für eine Schwellenökonomie, von den westlichen Märkten abgeschnitten zu sein. Aber das ist es nicht mehr. Wie der Iran und Russland merkten, gibt es heute eine Vielzahl an schnell wachsenden Wirtschaftsmächten wie China, Indien, die Türkei und Brasilien, die nicht bereit sind, Washingtons Richtungsvorgabe einfach zu folgen. „In den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten sind einige Länder, die früher ziemlich arm und unbedeutend waren, stark geworden“, erklärt Elisabeth Braw von der US-amerikanischen Denkfabrik Atlantic Council.Das augenfälligste und am längsten hinziehende Beispiel für erfolglose Sanktionspolitik ist das US-Embargo gegen Kuba.Joe Biden setzt mehr Sanktionen ein als jeder andere US-PräsidentSeit einem Dreivierteljahrhundert schafft dieses es nicht, das kommunistische Regime in Havanna zu stürzen, hat aber zur Verarmung der kubanischen Bevölkerung beigetragen. Dass das Embargo aufrechterhalten bleibt, liegt vor allem daran, wie die US-Politik funktioniert. So kann der Kongress andere Länder mit Sanktionen belegen, um es seinen Wählern recht zu machen. Einmal eingeführte Sanktionen lassen sich dann aber nur schwer wieder aufheben.Sanktionen werden häufig als Strafe gegen ausländische Staaten und Individuen verhängt, nicht in der Hoffnung auf einen politischen Erfolg. Oft wäre es einfach undenkbar, nichts zu tun, etwa im Fall von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. „Selbst wenn man keine fassbaren Ergebnisse erzielt, ist es dennoch wichtig, ein Zeichen zu setzen“, erklärt Peter Harrell, der im ersten Jahr der Amtszeit von Joe Biden im Weißen Haus leitender Direktor für internationale Wirtschaft war. „Manchmal will man in der Diplomatie ein Signal der Verurteilung aussenden.“ Zwischen leerer Rhetorik und der Option, in den Krieg zu ziehen, sind Sanktionen häufig das Einzige in der Mitte liegende Instrument im Politik-Werkzeugkasten.„Deswegen setzen alle Regierungen am Ende stärker auf Sanktionen als anfangs geplant“, beobachtet Fishman, dessen demnächst auf Englisch erscheinendes Buch Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare die Geschichte der US-Sanktionspolitik zum Gegenstand hat. „Bei seinem Amtsantritt kündigte Biden an, dass der Einsatz von Sanktionen überprüft würde und die USA sie künftig viel vorsichtiger verhängten. Und jetzt setzt Biden mehr Sanktionen ein als jeder andere US-Präsident.“