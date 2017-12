Sie sind die "neuen Paten": rechtspopulistische Politiker wie Orbán in Ungarn, Erdogan in der Türkei, Putin in Russland, Trump in den USA. Ihr Ziel: eine neue politische Ordnung. Erstmals deckt Jürgen Roth die Strukturen und Hintergründe auf – und die Verflechtungen dieser autoritären Herrscher mit der Mafia und der organisierten Kriminalität