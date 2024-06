Keine Angst vor Strafzöllen: BYD hat bei Preisen für E-Autos sehr viel Spielraum

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

to Trader war diese Werbekampagne dafür verantwortlich, dass am ersten Wochenende des Turniers die Anzahl der Aufrufe von BYD-Modellen auf seiner Website von Freitag bis Sonntag um 69 Prozent höher lag als in der Vorwoche.BYD konkurriert mit Elon Musks Tesla um die Rolle als weltgrößter Hersteller von Elektroautos, und Europa ist sein wichtigstes Exportziel. Aber BYD steht gerade vor seinem ganz eigenen Europa-Drama, da die EU droht, Zölle auf seine Produkte zu erheben.Die EU beanstandete angeblich unfaire staatliche Subventionen für die drei chinesischen Autobauer BYD, Geely und das staatseigene Unternehmen SAIC Motor. Sollte sich das nach Verhandlungen mit China bestätigen, muss BYD mit Zöllen in Höhe von 17,4 Prozent rechnen. Das Ziel: die europäische Autoindustrie und ihre drei Millionen Beschäftigten zu schützen. Doch viele Experten sind der Ansicht, dass Zölle allein nicht ausreichen werden, um BYDs Vormarsch auf Europas Automarkt zu verlangsamen.Subventionen und ZölleFür den BYD-Gründer sind die Zölle der USA und der EU ein Zeichen für die neu erlangte Stärke der chinesischen Autoindustrie. Wang Chuanfu, der häufig als Chinas Elon Musk bezeichnet wird, sagte vor Führungskräften der Autoindustrie bei einer Industriekonferenz in der chinesischen Stadt Chongqing: „Nur wenn man stark genug ist, haben andere Angst vor einem.“Wang studierte Metallurgie in der Provinz Hunan. 1995 gründete er BYD, zunächst als Batterie-Hersteller, für den er Motorola und Nokia als Kunden gewann. 2003 kaufte er eine bankrotte Autofabrik, um Hybrid-Fahrzeuge zu produzieren, die Batterie und Benzinmotor kombinieren. Seither hat Wang BYD zum zweitgrößten Batterie-Produzenten der Welt aufgebaut, direkt nach seinem chinesischen Konkurrenten CATL. Zudem ist das Unternehmen derzeit wieder der zweitgrößte Produzent von Elektroautos, nachdem es Ende 2023 kurzzeitig Tesla überholt hatte.Placeholder image-1BYD muss mit einem niedrigeren Zollsatz rechnen als andere chinesische Autobauer: Geely drohen 20 Prozent, SAIC sogar 38,1 Prozent. Vermutet wird, dass das zum Teil auf BYDs Zusammenarbeit mit der EU zurückzuführen ist, aber auch darauf, dass die Analyse ergeben haben soll, dass das Unternehmen weniger stark subventioniert wird als seine Konkurrenten.Das wäre überraschend. Laut früheren Schätzungen zu chinesischen Subventionen durch das Kiel Institut für Weltwirtschaft erhält BYD „besonders hohe Zuschüsse“, laut öffentlichen Unterlagen zwei Milliarden Euro allein in 2022. BYD profitierte zudem stark von Chinas großzügigen Subventionen für E-Autos.BYD-Modelle können qualitativ mithaltenWie hoch die Unterstützung auch genau sein mag, der Hauptsitz des Unternehmens in Pingshan am Rande von Shenzhen ist ebenso groß wie der von Volkswagen in Wolfsburg. Laut dem Analysten Gregor Sebastian, der für die Beratungsfirma Rhodium Group die chinesische Industrie beobachtet, spielte auch die Unterstützung durch die Stadtregierung eine wichtige Rolle für BYDs Entwicklung.Die Autos, die in Pingshan produziert werden, sind nicht besonders bemerkenswert. Aber das ist eine große Veränderung im Vergleich zu chinesischen Benzin- oder Dieselautos, die den Ruf haben, billig zu wirken. Im Gegensatz dazu schienen die Modelle von BYD und seinen chinesischen Rivalen Omoda, Ora und MG (das SAIC gehört) bei einem Industrie-Testtag im vergangenen Monat neben deutschen und koreanischen Marken nicht fehl am Platz.BYDs Einstiegsmodell Dolphin und der besser ausgestattete Seal bieten standardmäßig Features, die bei anderen Anbietern extra kosten können. Sogar der drehbare zentrale Bildschirm fühlte sich stabil an, als ich unvorsichtigerweise daran zerrte, anstatt die Taste zum Drehen zu drücken. Insbesondere die immer wichtiger werdenden digitalen Funktionen wie Sprachassistenten scheinen besser zu sein als bei der viel teureren europäischen Konkurrenz.BYD expandiertLaut dem Berliner Analysten für Elektrofahrzeuge (EV) Matthias Schmidt verkaufte BYD in den ersten vier Monaten dieses Jahres in Westeuropa weniger als 10.000 Autos. Allerdings fügte er hinzu, dass BYD möglicherweise mit „ambitionierter Preispolitik startete, vermutlich um jede Erhöhung der europäischen Zölle aufzufangen.“Die günstigste Version eines Dolphin ist für 32.990 Euro zu haben. Er kostet damit weniger als ein VW ID.3. Allerdings wird in China eine Version des Dolphin für 99.800 Yuan (12.660 Euro) verkauft. Selbst wenn man zusätzliche Kosten wegen strengerer britischer und EU-Vorgaben einrechnet, ergibt das einen großen Spielraum, um Strafzölle aufzufangen. Zudem könnte eine in Ungarn geplante Autofabrik zollfrei in den EU-Raum exportieren. Ein leitender BYD-Mitarbeiter sagte zudem in der vergangenen Woche, BYD sei entschlossen, noch eine weitere Produktionsstätte zu bauen.„Die ganze Sache mit den Zöllen wird China nicht das Wasser abgraben“, ist Rupert Mitchell überzeugt, der jahrelang in der chinesischen Autoindustrie für das mittlerweile insolvente Startup WM Motor arbeitete. Mitchell, der mittlerweile den Blind Squirrel Macro-Blog schreibt, erinnert sich: „Wir waren ganz klar überzeugt, dass wir einen Kostenvorteil gegenüber dem Rest der Welt hatten.“BYDs Elektroambitionen sind nicht auf Autos beschränkt. Das Unternehmen hat sich bereits eine starke Position im Elektrobus-Markt aufgebaut, unter anderem in Großbritannien, wo der kanadische Bushersteller Alexander Dennis Aufbauten für Busse produziert, die auf BYD-Fahrgestellen fahren. Auch wenn das Unternehmen Stadtregierungen umwirbt, die Busse einkaufen, scheint es weiter sein öffentliches Image sehr genau kontrollieren zu wollen. Im vergangenen Monat lud BYD britische Journalisten zu einer Vorführung seines neuesten Elektrobusses ein, zog die Einladung aber kurzfristig wieder zurück – offensichtlich durch die Aussicht verunsichert, dass die Zeitungen Fragen stellen könnten.Verantwortlich dafür machte BYD ein nicht näher genanntes „Missverständnis“ zwischen dem Unternehmen und den für die Einladungen zuständigen externen Public-Relations-Agenturen. Die Veranstaltung fand trotzdem statt, allerdings nur vor Fachmedien.Vorteile in Batterie- und Chip-ProduktionBYDs Wurzeln als Batteriehersteller scheinen ein wichtiger Produktionsvorteil für das Unternehmen zu sein. Laut Sebastian von Rhodium ermöglichte diese vertikale Integration – die Lieferkette zu besitzen, anstatt Teile woanders zu kaufen – dem Unternehmen eine „starke Kostenkontrolle“.BYD gehören sowohl Computerchip- als auch Batterie-Produktionsfirmen, betonte der Geschäftsführer der Beratungsfirma Sino Auto Insights Tu Le. Und „sie haben eine gewisse Größe“, erklärte er. Seiner Einschätzung nach wird BYD in diesem Jahr vier Millionen Autos verkaufen – rund die Hälfte reine Elektro-Fahrzeuge, die andere Hälfte Hybrid-Wagen. „Es gibt niemanden, der annähernd so viele mit sauberer Energie betriebene Fahrzeuge herstellt wie BYD.“Und während andere Autobauer den Schwerpunkt auf Batterien mit hoher Reichweite setzten, die teures Nickel, Mangan und Kobalt (NMC) enthalten, leistete BYD Pionierarbeit bei der Verwendung von kostengünstigerer Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP).Laut dem Direktor für globale Antriebstechnik bei LMC Automotive Al Bedwell „investierte BYD sehr viel in LFP und optimierte die Technik, sodass sie im Wettbewerb bestehen kann“. Teil davon ist das Design, dass die Verpackung der Batteriezellen auf ein Minimum reduziert. In jedem Fall spielt das Unternehmen bei der weltweiten Abkehr von Benzin- und Dieselfahrzeugen eine sehr wichtige Rolle – auch in ärmeren, aber wachstumsstarken Ländern wie Brasilien und Indonesien, wo BYD ebenfalls Werke eröffnet.„Ohne BYD wäre die weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge nicht so erfolgreich“, erklärte Sebastian. „Das einzige andere vergleichbare Unternehmen ist Tesla. Nur die beiden treiben diesen Wandel in großem Maßstab voran.“