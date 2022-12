Studie: Eine Million Totgeburten pro Jahr haben mit Luftverschmutzung zu tun

Wissenschaft Erstmals hat eine Studie beziffert, wie viele Totgeburten in aller Welt mit giftigen Schadstoffen in der Luft in Verbindung stehen. Wo es Erfolge im Kampf gegen Luftverschmutzung gibt, sinkt die Zahl der Totgeburten, etwa in China