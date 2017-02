Rückkehr Kenneth Lonergans dritter Film „Manchester by the Sea“ hat etwas Tröstliches, auch für seinen Macher

Kenneth Lonergan war schwer verschuldet, bis ein berühmter Freund mit der Idee für ein erschütterndes Drama zu ihm kam – das jetzt als Favorit für die Oscars gehandelt wird. Manchester by the Sea ist gewiss nicht der beschwingteste Start ins neue Jahr, aber wenn man den Film gesehen hat, möchte man hinterher jemanden in den Arm nehmen. Eine ruhige, zurückhaltende Darstellung vom Leben mit der Trauer: Die Geschichte folgt dem Hausmeister Lee Chandler (Casey Affleck), der nach dem Tod seines Bruders Joe (Kyle Chandler) in seine Heimatstadt Manchester-by-the-Sea in Massachusetts zurückkehrt. In seinem Testament hat Lees Bruder ihn gebeten, die Vormundschaft für seinen 16-jährigen Sohn Patrick (Lucas Hedges) zu übernehmen – worauf weder Onkel noch Neffe vorbereitet sind.

Das ist bei Weitem noch nicht alles, was Lee zu schaffen macht, und mit der Zeit versteht der Zuschauer, warum er so ein verbohrter Einzelgänger ist. In seine Vergangenheit zurückzukehren, bedeutet für ihn die Konfrontation mit einer schrecklichen Familientragödie, deren Auflösung der Betrachterin emotional einiges abverlangt. Der Regisseur und Drehbuchautor Kenneth Lonergan macht sich allerdings keine Sorgen darüber, dass er den wahrscheinlich erschütterndsten Film des ganzen Jahres gedreht hat: „Man kommt nicht durchs Leben, ohne dass einem etwas Unangenehmes widerfährt, und es ist nichts falsch daran, das auch in eine Geschichte zu packen.“

Ernsthaft verschuldet

Das Selbstvertrauen ist gerechtfertigt. Manchester by the Sea war für vier Golden Globes nominiert, einschließlich denen für beste Regie und bestes Drehbuch, hat den für den besten Schauspieler (Casey Affleck) gewonnen und steht bei den Prognosen für die Oscars hoch im Kurs. Für den 54-jährigen Lonergan ist das nichts Neues. In seinen 20ern verdingte er sich als Werbespot-Autor, verfasste das Theaterstück This Is Our Youth über ziellose junge Erwachsene, das 1996 mit Erfolg uraufgeführt wurde, und schrieb eine Reihe von Drehbüchern (Reine Nervensache und Die Abenteuer von Rocky & Bullwinkle). Im Jahr 2000 war sein Regiedebüt You Can Count On Me für zwei Oscars nominiert, ein Mal für Lonergans Drehbuch.

Sein Talent für trockene Beobachtungen und unprätentiösen Naturalismus brachte ihm viel Beifall ein. Doch beim nächsten Film, Margaret, ging dann einiges gewaltig schief. Der Film, dessen Dreharbeiten 2003 begannen, ist ein großartiger Versuch über eine Heranwachsende, die sich auf der Suche nach Gerechtigkeit durch die komplexe Welt der Erwachsenen und deren widersprüchlicher Moral manövriert, nachdem sie den Tod einer Fußgängerin verschuldet hatte, weil sie einen Busfahrer ablenkte.

Ein Produzent verlangte, der Film dürfe nicht länger als 150 Minuten dauern; Lonergan wollte ihn länger, es kam zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten. Der Film wurde neu geschnitten und kam 2011 in die Kinos. Lonergans Director’s Cut erschien 2012 auf DVD: „Ich hab mein Geld verloren und mich ernsthaft verschuldet“, sagt er heute. „Ich habe immer auf mich vertraut und bin stets gut damit gefahren, aber in diesem Fall hat es lange nicht danach ausgesehen, dass es gut ausgehen würde.“ Das war 2011. Schauspieler und Filmemacher John Krasinski (Jim in der US-Fassung von The Office) und sein Freund Matt Damon hatten die Idee zu Manchester by the Sea und baten Lonergan, ihnen mit dem Drehbuch zu helfen.

Damon wollte eigentlich selbst die Hauptrolle spielen und Regie führen, aber andere Termine kamen ihm in die Quere. So bat er Lonergan, die Verantwortung zu übernehmen. Mittlerweile hat Damon erklärt, einer seiner Gründe sei gewesen, dass er und andere sich Sorgen um Lonergan machten und wollten, dass er wieder schreibt und Geld verdient.

Lonergan ist nicht ganz einverstanden mit dieser Sicht der Dinge. „Ich weiß, dass er sich Sorgen um mich gemacht hat, und ich war froh, denn ich habe eine schwierige Zeit durchgemacht. Aber ich habe 2009 auch ein Stück geschrieben und 2011/2012 ein weiteres, bei dem ich auch Regie geführt habe. Ich brauchte Geld, denn ich hatte damals gewaltige Schulden. Das Honorar für den Job war nicht besonders üppig“, sagt er über Manchester by the Sea. „Mir gefiel die Idee für die Geschichte wirklich gut, sonst hätte ich es nicht gemacht.“

Da Damon die Hauptrolle nicht spielen konnte, besetzte Lonergan Affleck, dem mit Lee das eindringliche Porträt eines zutiefst verschlossenen Mannes gelingt, der sich bewusst von allem zurückgezogen hat. Seine liebevolle und zugleich äußerst komplizierte Beziehung zu Patrick rüttelt an Lees Entschlossenheit. Doch bei Lonergan gibt es kein Ende à la Hollywood, die Unordnung, die das Leben angerichtet hat, wird nicht mit leichter Hand weggeräumt. Dennoch, oder gerade deswegen, hat die Geschichte etwas Tröstliches.

„Die Leute sagen mir Dinge wie: So etwas ist auch meinem Vater passiert. Oder: Das haben wir auch durchgemacht. Ich habe mich dem Thema mit einer gewissen Beklemmung genähert, denn es ist wesentlich ernsthafter als alles, was ich bislang durchzustehen hatte, und ich wollte dem Material mit dem nötigen Respekt begegnen. Auch wenn es sich um eine fiktive Geschichte handelt, ist sie für manche Menschen doch äußerst real. Deshalb bin ich dankbar, wenn Menschen, die Ähnliches durchstehen mussten, den Film gut finden.“

Trotzdem humorvoll

Wie hat er sie seiner Meinung nach erreicht? „Ich will nicht unbescheiden sein, aber ich denke, die Leute wissen es zu schätzen, wenn man versucht, ehrlich zu sein. Ich behaupte nicht, dass ich selbst über eine solche Tragödie hinwegkommen könnte. Die Geschichte ist nicht so verlogen wie so vieles von dem sentimentalen Schrott, den man in Filmen und im Fernsehen zu sehen kriegt. Es gibt einfach eine ganze Menge Leute, denen etwas Schmerzliches widerfahren ist, die wirklich leiden und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Es gibt einem Kraft, zu sehen, dass das in einem Film reflektiert wird, weil man das Gefühl hat, nicht allein zu sein.“

Gegen Ende unseres Interviews sagt Lonergan, es sei ihm wichtig, zu betonen, dass es sich nicht um „ein einziges Klagelied“ handle, „denn das muss sich niemand ansehen. Lee hat es schwer im Leben, aber er ist trotzdem ein humorvoller Typ.“ Der Film handelt vom menschlichen Beharrungsvermögen, von der Freude, die von der Gesellschaft anderer ausgehen kann, und davon, nicht stehenzubleiben.

„Der Gedanke ist, dass es uns auf die ein oder andere Art allen so geht”, sagt Lonergan über die Beziehung zwischen Lee und Patrick und darüber, wie sie mit ihrem Schmerz und Verlust umgehen. „Es ist die eine Sache, sich allein in einem Loch zu verkriechen; sobald aber jemand zu dir in das Loch kommt, musst du dich ihm gegenüber verhalten, und das ist eine gute Sache.“