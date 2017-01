Südafrika Falls ihn auch der ANC fallen lässt, wird Jacob Zuma nichts übrig bleiben, als in Pension zu gehen

Das Unbehagen der Südafrikaner über diesen Staatschef erhält immer neue Nahrung. Amtsmissbrauch, Maßlosigkeit, Korruption und Vorteilsnahme lauten die schwerwiegendsten Vorwürfe. Im Moment scheint die Welle der Empörung ihren einstweiligen Höhepunkt zu erreichen, denn die vielen Stimmen, die mit Nachdruck Zumas sofortigen Abgang fordern, erzeugen ein permanentes Grunddröhnen. So wie die Dinge um ihn stehen, will kaum noch jemand darauf wetten, dass Zuma bis zum offiziellen Ende seiner zweiten Amtszeit 2019 zu halten ist – die Loyalität der Führung des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) bröckelt. Ohnehin schwindet die Fähigkeit der Partei – sie ist bei den Kommunalwahlen im August eingebrochen –, dank ihrer Macht prominente Mitglieder gegen öffentliche Kritik zu schützen.

Zuletzt hatte Zuma vergeblich versucht, die Veröffentlichung des offiziellen Untersuchungsberichts von Thuli Madonsela, Südafrikas höchster Anti-Korruptions-Beauftragter, zu verhindern. Inzwischen weiß man, warum. Im Report steht, Zuma unterhalte unlautere Beziehungen zu dem einflussreichen Familienunternehmen Gupta, was Einfluss auf Regierungsentscheidungen habe – es müsse dazu eine richterliche Untersuchung geben.

Begonnen hat das Jahr für Zuma mit dem Showdown im so genannten Nkandla-Skandal. Aufwendige Arbeiten auf seinem Landsitz, die vorgeblich nötig waren, um dessen Bestand zu sichern, entpuppten sich als Luxussanierung. Chefermittlerin Madonsela hat Zuma mehrfach Missbrauch öffentlicher Finanzen und unethisches Verhalten vorgeworfen. Im Bericht, überschrieben mit Secure in Comfort, wird ausgeführt, die Kosten von geschätzt 23 Millionen Dollar seien um das Zweifache höher gewesen als jene Summe, die einst aufgebracht werden musste, um zwei private Wohnungen für den damaligen Präsidenten Nelson Mandela herzurichten.

Wer ist der Souverän?

Neben den Vorwürfen in Verbindung mit dem Gupta-Clan steht Zuma derzeit auch wegen des Verdachts unter Druck, Finanzminister Pravin Gordhan sei im Vorjahr allein auf sein Betreiben hin aus dem Amt geschieden. Der Ressortchef habe die Staatskasse vor dem Zugriff des Präsidenten und von dessen Clique schützen wollen und sei daraufhin des Betrugs beschuldigt worden, doch sorgte die Klage für eine solche Entrüstung, dass sie wieder fallen gelassen wurde.

Öffentliche Kritik an Jacob Zuma geht mittlerweile über die moralische Verurteilung seines Verhaltens hinaus. Politische Gegner sehen das Land von akuter Misswirtschaft heimgesucht, verweisen auf die hohe Jugendarbeitslosigkeit jenseits der 30-Prozent-Marke und verbreiten, die Gupta-Affäre habe Afrikas am stärksten industrialisierte Ökonomie gewaltig erschüttert, ein Downgrading durch die Rating-Agenturen war die Folge. So weht Zuma und dem ANC der Wind scharf ins Gesicht. Die oppositionelle Demokratische Allianz (DA) gibt sich so beschämt wie mancher Kirchenführer. Die Nelson Mandela Foundation warnt im Verein mit Wirtschaftsverbänden, Südafrika laufe Gefahr, „vor die Wand gefahren zu werden“. Auf Demonstrationen durch Kapstadt und Pretoria taucht eine Save South Africa Coalition auf. Die frühere Anti-Apartheids-Aktivistin Cheryl Carolus meint: „Wir sind an einem Punkt angelangt, der uns das Gefühl gibt, dass die Menschen in diesem Land, inklusive des ANC, Widerstand leisten müssen. Es ist wirklich erschütternd, wie sich eine Handvoll Leute einen Staat unter den Nagel gerissen hat, von dem wir einst hofften, er werde dem Kontinent ein Beispiel sein für Fairness und Fürsorge.“

Oberrabbiner Warren Goldstein vom Nationalrat religiöser Gemeinschaften sieht das Land ebenfalls an einer Wegscheide. „Wer ist der wirkliche Souverän? Liegt die Souveränität bei der vom Volk gewählten Regierung oder in den Händen von ein paar korrupten Familien?“ Gleichwohl ist die Opposition gegen Zuma alles andere als vereint. Politiker innerhalb des ANC scheinen fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass Zuma seinem Vorgänger Thabo Mbeki nicht in den erzwungenen Ruhestand folgt. Andere wollen ihn noch 2017 fallen sehen.