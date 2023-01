Ulja (12) lebt in einer Kleinstadt, ist intelligent, eigensinnig und hegt große Begeisterung für die Wissenschaft. Sie hat einen Asteroiden entdeckt, der in wenigen Tagen auf die Erde fallen wird. Mit ihrem Wissensdurst bringt sie ihre religiöse Oma Olga oft auf die Palme, bis diese alles aus Uljas Leben verbannt, was mit Wissenschaft zu tun hat