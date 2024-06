Fußballer in Elternzeit? Robert Claus zur aktuellen Situation im Profi-Fußball

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

ielfalt öffnet. Das betrifft nicht allein das wichtige Wachstum des Frauenfußballs, sondern auch das jahrelange Engagement der „Fußballfans gegen Homophobie“ in den Stadien oder die Wanderausstellung Fan.Tastic Females sowie die Einrichtung einer Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beim DFB. Nicht zuletzt hat der Verband 2022 als einer der ersten Sportverbände weltweit eine Regelung zum Spielrecht für trans*, inter* und nichtbinäre Personen entwickelt. Gleichzeitig zeigen sich einige Bereiche des Fußballs enorm beharrungsfähig: Bis heute sind die Leitungsebenen und Präsidien wenig divers. Die machtvollen weißen Männerbünde gibt es nach wie vor.In den Fankurven hängen auch immer wieder homophobe Banner, begleitet von entsprechenden Gesängen.Ohne Frage finden homophobe Beschimpfungen immer noch als etablierter Teil einer fußballspezifischen Beschimpfungskultur statt. Die Kulturwissenschaftlerin Almut Sülzle hat das Stadionerlebnis einmal als „karnevaleske Sonderwelt“ beschrieben. Die emotional aufgeladene Konfliktsituation des Fußballspiels forciert solches Verhalten auch bei Menschen, die sich sonst nicht so benehmen. Aber wir müssen auch sehen, wie viele Ultragruppen den vorgegebenen Konsens vertreten, sich nicht diskriminierend im Stadion zu äußern. Insofern haben sich die Fanszenen stark ausdifferenziert. Letztlich werden entsprechende Vorfälle auch vom DFB bestraft: So verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes im Februar 2024 gegen Bayer Leverkusen eine Geldstrafe, nachdem Fans auf einem Spruchband behauptet hatten, es gebe nur zwei Geschlechter.Gibt es Unterschiede zwischen den Vereinen im Umgang mit dem Thema Diskriminierung?Borussia Dortmund etwa hat in den 2010er Jahren einen weiten Weg hinter sich gebracht. Um gegen die Dominanz extrem rechter Hooligans und Diskriminierung vorzugehen, hat der BVB Workshops mit Fans und Tagungen zum Thema Zivilcourage durchgeführt – und begonnen, Vielfalt in seiner Anhängerschaft zu fördern. Proficlubs wie der FC St. Pauli oder Werder Bremen taten dies bereits seit längerem. Darüber hinaus muss aber das gesamte Spektrum gesehen werden, das sich im Fußball den Themen Antidiskriminierung und Vielfalt widmet. Einige Fan-Initiativen habe ich bereits genannt, hinzu kommen die etablierte professionelle Arbeit der über 70 sozialpädagogischen Fanprojekte, zu diesem Thema arbeitende Fanbetreuungen sowie die Stiftungen der Clubs. Nicht zuletzt gibt es Diversity-Beratungsagenturen, engagierte Amateurvereine und Bildungseinrichtungen. Viele von ihnen wurden mit dem Julius-Hirsch-Preis des DFB ausgezeichnet, ebenso viele wirken am jährlichen Aktionsspieltag des Netzwerks „Nie wieder!“ mit.Reichen diese Maßnahmen?Bei allen Problemen, die der Fußball hat, existiert zugleich auch eine breite Landschaft an Organisationen, die diese bearbeitet. Letztlich geht es hier um das Verhältnis des Fußballs zur Demokratie, um Fragen von Teilhabe, Sichtbarkeit und Mitbestimmung vieler gesellschaftlicher Gruppen. Im Programm der Austragungsorte der Europameisterschaft wird dies auch sichtbar.Vor Jahren hat sich der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger als homosexuell geoutet – allerdings erst nach dem Ende seiner Karriere. Warum traut sich das immer noch kein aktiver Profi?Das müsste man die Spieler fragen. Ich glaube, dass große Teile der Fanszenen und der Gesellschaft deutlich weiter sind, als es manche Stereotype über Fußball und Fankultur vermuten lassen. In Gesprächen mit Spielern wird allerdings oft deutlich, was für traditionelle Geschlechterrollen in vielen Führungsetagen des Fußballs vorherrschen. Spieler bräuchten also die aktive Unterstützung von Sportdirektoren, Trainern, Managern und Beratern.Sie haben ein Buch über Hooligans geschrieben. Handelt es sich um ein homogenes Milieu, das nach wie vor althergebrachte Männlichkeiten und patriarchale Werte hochhält?Die kurze Antwort lautet: Ja. Es gibt zwar verschiedene berufliche Hintergründe, aber ein sehr homogenes Verständnis von Männlichkeit. In dessen Zentrum steht der gewaltvolle Wettbewerb mit anderen Hooligans. Es geht stets darum, sich zu messen. In der Szene gilt nicht derjenige als schwach, der einen Kampf verliert, sondern derjenige, der gar nicht erst antritt. Und in den sozialen Medien wird dieses Verständnis von Männlichkeit konstant inszeniert.Wie hoch ist die Gewaltbereitschaft in dieser Szene?Sehr hoch. Hooligans definieren sich über die Gewalt, trainieren ihre Gewaltkompetenzen im Kampfsport und haben diverse Formate für ihre Kämpfe entwickelt. Denn es gibt ja nicht nur Stadionrandale, sondern zum Beispiel auch sogenannte „Ackermatches“ – wo zwei meist gleich große Teams unter rudimentären Regeln an einem entlegenen Ort gegeneinander antreten. Es handelt sich tendenziell um Gruppenkampfsport.Gibt es Verbindungen zur extremen Rechten?Hooliganismus und militanter Neonazismus sind zwar nicht deckungsgleich, weisen aber große Schnittmengen auf. Beide Szenen teilen ein sehr ähnliches Männlichkeitsideal und das Interesse an Gewalt. So ist der Hooliganismus seit Jahrzehnten eines der wichtigsten Rekrutierungsfelder des militanten Neonazismus. Und generell steht die Hooligan-Szene zu großen Teilen sehr weit rechts.In der Vergangenheit kam es im Umfeld großer Fußballturniere immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen. Rechnen Sie damit auch bei der Europameisterschaft in Deutschland?Da mehrere Länder teilnehmen, in denen größere Hooligan-Szenen agieren, zum Beispiel Polen, Kroatien und Ungarn, lässt sich das zumindest nicht ausschließen. Doch das ist nicht die einzige Gefahr für das Turnier. Denn extrem rechte Akteure – vom subkulturellen Neonazismus bis hin zur AfD – agitieren seit Jahren gegen die Vielfaltsmaßnahmen im Fußball und die Tatsache, dass „Player of Color“ mittlerweile Normalität in den deutschen Auswahlteams sind. Rassistische Shitstorms und Kampagnen aus diesem Spektrum, insbesondere im Fall eines sportlichen Misserfolgs, sind also ernst zu nehmen.Was halten Sie eigentlich von der Forderung nach „Equal Pay“ im Profifußball?Der Männer- und der Frauenfußball agieren heute auf der Basis sehr ungleicher Voraussetzungen. Immerhin war der Spielbetrieb der Frauen von 1955 bis 1970 vom DFB verboten. Der Fußball hat also 15 Jahre lang aus geschlechterideologischen Gründen auf Spielerinnen und auf das Wachstum dieser weiblichen Sportart verzichtet. Letztlich unterstütze ich die Forderung nach Equal Pay, jedoch macht sie nur in Verbindung mit der Forderung nach Equal Investment Sinn. Dabei geht es um die nachholende und weiterführende Professionalisierung des Frauenfußballs, seines Personals und der Infrastruktur. Und – darf ich noch einen Hinweis anbringen?Gerne.In der genderpolitischen Debatte um Equal Pay geht es ja nicht nur um die Gleichbezahlung von Frauen, sondern auch um die Fürsorgearbeit – auf Englisch Care Work – von Männern. Und sagen wir mal so: Ich würde mich freuen, irgendwann einmal vom ersten Fußballprofi zu lesen, der in Elternzeit geht.