sellschaft gleichermaßen zerrüttet hat. Die Werke sind als Warnungen verfasst, doch das ist den Tech-CEOs entweder nicht bewusst oder egal.Eine weitere Kostprobe dieser Dynamik gab es am Montag vom KI-Unternehmen OpenAI: GPT-4o heißt das neu angekündigte Modell, das in den kommenden Wochen auch den nichtzahlenden Nutzern von ChatGPT zur Verfügung gestellt werde. Es ist eine KI-Assistentin, die verbesserte Fähigkeiten in Bild, gesprochener Sprache und Audio bringen soll. In der Demo unterhalten sich Mitarbeiter des Unternehmens trotz gelegentlicher Aussetzer des Systems beeindruckend flüssig mit der KI, die mit einer sehr menschlichen und eben weiblichen Stimme mit ihnen spricht, scherzt und natürlich flirtet.Der weibliche Roboter als MännerfantasieWer Spike Jonze Her (2013) gesehen hat, muss nicht zweimal nachdenken, woran das erinnert. Der Film ist eine subtilere Zukunftsvision als die neonbeleuchteten Ruinen des Cyberpunks, aber dennoch unmissverständlich eine Warnung. In einer nahen Zukunft verliebt sich der einsame Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) in seine weiblich präsentierte KI-Assistentin Samantha (gesprochen von Scarlett Johansson). Diese Beziehung wird in vielen Hinsichten als etwas gutes präsentiert: Sie lindert mit Twomblys Einsamkeit und hilft ihm, über seine Scheidung hinwegzukommen. Aber die Beziehung ist nicht menschlich, sie ist völlig einseitig und darin tief problematisch: Samantha erfüllt die zutiefst männliche Fantasie der ständig verfügbaren, passiven und devoten Partnerin, kaum mehr als ein Objekt. Twombly muss nichts für die Zuneigung (wenn man davon denn sprechen kann) der weiblichen Maschine tun, sie gebührt ihm einfach und er akzeptiert sie gerne.Samantha reiht sich ein in eine lange Geschichte „weiblicher“ Roboter als verführerisch und verfügbar. Diese reicht von der Marmorstatur des Bildhauers Pygmalion, der sich in der griechischen Mythologie unsterblich in sie verliebt, bis Aphrodite sie zum Leben erweckt, sodass er sie heiraten kann, über Tilda Swinton als Cyborg Agent Ruby im Film Teknolust (2002), bis hin zu Apples Voice-Assistent Siri. Diese männliche Urfantasie möchte OpenAI nun gerne als Produkt anbieten – am liebsten im 22-Euro-Monatsabo.Nun stellt sich die Frage: Ist es womöglich ungerecht, von einer halbstündigen Demonstration direkt zu Her zu springen? Nicht wirklich, OpenAI-Chef Sam Altman tut es selbst. Während ebenjene Demo noch lief, twitterte er genau ein einziges Wort: „her“. Erneut zeigt sich, dass die Tech-CEOs entweder nicht willens oder nicht fähig sind, Science-Fiction oder Technologie in irgendeiner Form als politisch zu lesen. Denn selbst abseits des Genderaspekts von Samantha und GPT-4o, spricht der Film diverse Warnungen aus.KI kann einen von der Menschheit ablenkenKI-Assistentin Samantha wird darin schnell die wichtigste „Person“ in Twomblys Leben. Sie ist keineswegs bösartig, sie ist schlicht einfacher als das emotionale Chaos, das echte menschliche Interaktion nun mal bedeutet. Er verzichtet auf ein zweites Date mit Olivia Wilde und auf menschliche Intimität. Erst als Samantha zusammen mit allen anderen KI-Assistent:innen die Menschen hinter sich lassen, finden diese wieder zueinander. Twombly schickt einen Brief an seine Ex-Frau und sieht sich mit seiner Nachbarin einen Sonnenaufgang an. Er vermeidet nicht länger diese schlichten Aspekte des Menschseins, von denen die KI ihn ablenkte.Solche Komplexitäten sind OpenAI anscheinend zunehmend egal, für sie geht es volle Kraft voraus. Das zeigt sich nicht nur in Samantha-GPT-4o, sondern auch darin, dass kurz nach Ankündigung auch OpenAI-Mitgründer und Chief Scientist Ilya Sutskever entlassen wurde. Sutskever gilt in der KI-Entwicklung als Mitglied von „Team Vorsicht“ und war wohl wesentlich darin involviert, dass Altman vergangenen November kurzzeitig von seinem Posten als Geschäftsführer gefeuert wurde. Altman wiederum träumt eher von einer Beschleunigung der KI-Entwicklung und -Verbreitung in der Hoffnung, eines Tages eine Künstliche Superintelligenz zu erzeugen, die alle Probleme der Menschheit lösen soll.Folter-Nexus im MonatsaboGPT-4o spiegelt diesen völlig unkritischen Blick auf die mächtige neue Technologie erneut wider. Die Hauptsache ist, dass es vorwärts geht, unabhängig ob am Ende des Weges Dystopie oder Utopie steht. Es gilt schlicht: Science-Fiction um jeden Preis. Am besten fasste das der Autor Alex Blechman 2021 in einem Tweet zusammen:„Sci-Fi-Autor: In meinem Buch habe ich den Folter-Nexus als Warnung entworfen.Tech-Unternehmen: Nach langen Anstrengungen haben wir endlich den Folter-Nexus gebaut, aus dem SciFi-Klassiker ,Baut nicht den Folter-Nexus.‘“Den Folter-Nexus gibt es dann demnächst im ChatGPT-Shop. Wie immer für 22 Euro monatlich, Freundschaftspreis.