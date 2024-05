„Sky“ klingt wie Scarlett Johansson: Natürlich klaut OpenAI einfach ihre Stimme

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

nd überzeugend menschlichen Stimme. Man muss hier ausdrücklich von einer Assistentin sprechen, denn die in der Demo primär verwendete Stimme namens Sky klingt weiblich, sanft und ausgesprochen flirty, beziehungsweise so, wie sich die überwiegend männlichen OpenAI-Computeringenieure „flirty“ Frauen halt vorstellen: affektiert, devot, verständnisvoll, verfügbar.Kein kleines „Ups!“Viele Internetnutzer sprangen direkt darauf an, wie sehr Sky wie Samantha klingt, die von Scarlett Johansson gesprochene KI, in die sich Joaquin Phoenix im Science-Fiction-Film Her (2013) verliebt. Wenige Tage später erhielten sie prominente Bestätigung – von Scarlett Johansson selbst. Laut einem Statement sei sie „schockiert, verärgert und ungläubig“. OpenAI habe sie gleich zweimal dafür angefragt, Sky ihre Stimme zu leihen. Das erste Mal sei Monate her und sie habe abgelehnt. Das zweite Mal sei kürzlich gewesen, und noch bevor sie antworten konnte, war GPT-4o bereits veröffentlicht, und Sky klang so sehr wie sie selbst, dass sie laut ihrem Statement von Freunden und Familie gefragt wurde, ob das ihre Stimme sei. Johansson hat sich Anwälte genommen.Bei OpenAI sprang natürlich direkt alles auf Defensive. Sky wurde als Stimmoption deaktiviert, und CEO Sam Altman versicherte in einem Statement, dass die Stimme „nicht die von Scarlett Johansson“ sei und ihr auch nicht ähneln solle. Was dieses Argument auf denkbar witzige Weise untergräbt, ist Sam Altman selbst, der noch während der Live-Demo von GPT-40 auf X, ehedem Twitter, ein einziges Wort postete: „her“. Es ist so, als hätte ein Bankräuber ein Selfie mitten aus dem Tresorraum auf Instagram geladen und müsste es nun schwitzend auf der Anklagebank wegerklären. Großes Kino.Um es kurz zu machen: Es ist nicht etwa die KI-geklonte Stimme von Scarlett Johansson. Die Sprecherin wurde jedoch wahrscheinlich ausgewählt, um die KI-Assistentin so wie Johansson klingen zu lassen, auch wenn OpenAI das abstreitet. Legal angreifbar könnte es jedenfalls sein. Zum Beispiel gewann 1990 der Sänger Tom Waits, der stets klingt, als würde er seit seinem zweiten Lebensjahr ohne Filter rauchen und mit Kieselsteinen gurgeln, einen Prozess gegen die Chipsfirma Frito-Lay, weil diese ein Stimmdouble von ihm für eine Werbung verwendet hatte.Was jedoch so spannend an der Sache ist, ist die allgemeine Reaktion. Denn niemand, absolut niemand, nahm OpenAI ab, dass das alles keine Absicht gewesen sei. Niemand glaubte an einen dummen Zufall, ein kleines „Ups!“, wie das Unternehmen die Sache darstellen wollte. Stattdessen Schulterzucken reihum: Natürlich stiehlt OpenAI einfach Johanssons Stimme. Das liegt schließlich in der DNA des Unternehmens! OpenAIs Sprach- und Bilder-KIs ChatGPT und DALL-E existieren nur, weil sie das gesamte Internet geplündert haben, ohne Rücksicht auf Urheberrecht und Konsens. Bücher und Tweets, Memes und Youtube-Videos, Artikel, Kunstwerke und Urlaubsfotos – alles nur Ressource für OpenAIs Geschäftsmodell, alles nur Futter für den kommenden Maschinengott.Denn das ist die Rechtfertigung: Sam Altman betont immer wieder, man kreiere Artificial General Intelligence (AGI), eine künstliche Superintelligenz, die sogar Menschen überlegen sein und alle Probleme auf einen Schlag lösen wird. Möglichkeit und Bedeutung solcher AGI sind stark umstritten, doch Altman wird nicht müde, den Märkten, der Politik und der Öffentlichkeit ihr Lied zu singen. Es flicht sich ein nicht zu leugnender messianischer Strang in diese Rhetorik, ein Heilsversprechen und Konvertierungsgesuch. „Die Zukunft ist ein Marketing-Tool“, fasste es der Science-Fiction-Autor Charles Stross bei einem Vortrag in Stuttgart vergangenes Jahr zusammen. Die Gegenwart mit all ihren Problemen soll dabei möglichst ignoriert werden.Denn dort klagen längst einige Autor:innen, Künstler:innen und Zeitungen gegen OpenAI und seinen Hauptgeldgeber Microsoft, gegen die Bilder-KI Midjourney und noch mehr. OpenAIs Gegenposition ist dabei leicht schizophren. Das Unternehmen pocht auf transformative oder fair use. Kurz zusammengefasst: Es gibt Situationen, in denen man urheberrechtsgeschütztes Material nutzen darf, ohne dass ein Rechtsbruch besteht. Wenn man etwas in einem Artikel oder Buch zitiert, es parodiert oder künstlerisch bearbeitet, es also maßgeblich verändert oder weiterentwickelt, dann gilt eine Verwendung als fair use, und den Urheber:innen steht nichts zu.Doch gleichzeitig schließt OpenAI immer mehr Partnerschaften mit Medienhäusern wie Springer, dem Wall Street Journal, der New York Post oder der Financial Times, um deren Inhalte gegen Geld für seine KIs verwenden zu dürfen. Darin liegt die implizite Anerkennung, dass die Dinge, die Menschen mühsam unter Aufwendung ihrer Zeit, Arbeitskraft und Kreativität herstellen, womöglich doch einen Wert besitzen. Bislang fehlt ein solches Zugeständnis von OpenAI in überzeugender Form, kreativ schaffende Menschen blicken ängstlich gen Altmans Zukunft. Diese Angst und Wut entlud sich in der Causa Johansson.Es ist signifikant, dass die Stimmung schon jetzt zuungunsten der KI-Revolution und ihrer kommerziellen Demiurgen kippt. Bei Facebook, heute Meta, und den Social-Media-Plattformen brauchte es über ein Jahrzehnt, Brexit, Trump, Cambridge Analytica und einen Genozid in Myanmar (!!), bis die allgemeine Euphorie ihnen gegenüber versiegte.Und OpenAI ist auf ein positives Image angewiesen. Denn eines muss man sich bewusst machen: Noch kann alles schiefgehen, noch kann die KI-Revolution kippen. Ein Gericht kann jederzeit entscheiden, dass ihre Erbsünde zu schwer wiegt, dass den Künstlern, Journalistinnen, Autoren und Internetnutzerinnen, mit deren Arbeit Sam Altman die Zukunft errichten möchte, eine Entschädigung zusteht. Sämtliche Träume OpenAIs – dessen KIs im derzeitigen Zustand nicht profitabel sind – würden in diesem Moment wohl zersplittern.Doch Urheberrecht in den USA ist kompliziert und unvorhersehbar, man verlässt sich dabei nicht auf Präzedenzfälle, alles wird einzeln ausbaldowert. Ob für oder wider OpenAI und Co. entschieden wird, kann deswegen noch niemand sagen. Umso wichtiger ist für die KI-Unternehmen, dass sie überzeugend argumentieren können, dass ihre Nutzung der Inhalte wirklich tranformativ und daher „fair“ ist – und da ist ein gutes Image entscheidend.So lief es bei GoogleEs gibt ein historisches Beispiel: Egal wie normal es heute scheint, zu Beginn des Internets war nicht klar, ob Google einfach mal so das gesamte Netz, sämtliche Städte und Bücher der Welt in seinen Produkten scannen und indexieren durfte. Autor:innen, Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen klagten, und das Für und Wider wurde in langwierigen Gerichtsprozessen ausgehandelt. Häufiger als nicht gewann Google, auch weil Google damals dieses coole und junge Unternehmen war, das uns das Wissen der Welt zu Füßen legen wollte und dessen Motto „Don’t be evil“ war (das sie, womöglich signifikanterweise, 2018 aus ihrem Statut strichen). Es war eine Geschichte – und natürlich auch ein Marketing-Move –, die einen davon überzeugen konnte, dass man ihnen das Internet anvertrauen sollte.OpenAI hat coole Technologie, doch noch haben sie keine solche Geschichte, keine Zukunft, die die breite Masse begeistert. Derzeit wirken sie auf viele wie rücksichtslos plündernde Räuberbarone, die uns nur Massenarbeitslosigkeit und Deepfakes lassen. Eine öffentliche Schlammschlacht mit einer beliebten Schauspielerin, in der sich die Menschen spiegeln können (und wollen), kann da langfristig zum Desaster werden. Und wer sich noch an Marvels Avengers: Age of Ultron erinnert, weiß, dass Johansson Erfahrung im Kampf gegen böse KIs und ihre Schergen hat.