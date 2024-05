Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

schen Republik ist festgefahren. Wie viel damit an innerer Stabilität verloren ging, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. In den langjährigen, teils heftigen Machtkämpfen zwischen Reformkräften und orthodoxen Hardlinern konnten nicht nur politische Differenzen innerhalb der klerikalen Herrschaftseliten ihren Ausgleich finden. Sie haben das politische System der Islamischen Republik über die Jahre immer wieder stabilisiert und diesem dadurch das Überleben gesichert sowie eine begrenzte Legitimität verschafft. Charismatische Reformer sind auf der politischen Bühne gegenwärtig nicht in SichtDas alles war einmal. Wer immer Hoffnungen auf ein evolutionäres Ende der schiitischen Theokratie, auf Reformen und Liberalisierung hatte, musste sich davon mit dem Durchmarsch der Konservativen und Hardliner in den vergangenen Jahren für absehbar lange Zeit verabschieden. Charismatische Reformer wie die einstigen Präsidenten Mohammad Chatami oder Hassan Rohani sind auf der politischen Bühne gegenwärtig nicht in Sicht. Was bedeutet das, wenn namentlich die Jugend Irans den Glauben an die erhoffte Reformfähigkeit des Systems aufgibt? Die zahlreichen Proteste der zurückliegenden Jahre hatten keine bessere Theokratie zum Ziel, sondern ein Ende der Herrschaft des Turbans. Ihr Dilemma war und ist, dass der Widerstand immer wieder sein politisches Momentum einbüßte, weil das Regime mit Repressionen reagierte, doch ebenso dem Protest der lange Atem einer organisierten oder sich organisierenden sozialen Basis gefehlt hat.Das aber kann sich ändern. Vor über 40 Jahren ist in Iran schon einmal eine Diktatur – die des Schahs – gestürzt worden, die scheinbar fest im Sattel saß. Der Sieg der Islamischen Revolution über das Ancien Régime 1979/80 war mit dem Slogan „Weder Ost noch West, sondern Islamische Republik“ ihrer Zeit voraus. Diese verkündete das Ende einer bipolaren Weltordnung, lange bevor in Berlin die Mauer fiel.Raisis Tod trifft die Führung in Teheran in einem historisch ähnlich brisanten Augenblick. Schließlich scheint es ausgemacht zu sein, dass der künftige Präsident die Nachfolge des amtierenden Revolutionsführers Ali Chamenei antreten wird, der lange schon krank ist und als schwach gilt. Wie ein unter diesen Umständen mögliches Vakuum in der Islamischen Republik politisch gefüllt werden kann, ist offen. Dieser Staat steht vielleicht schneller an einem Kreuzweg als gedachtHat der Hubschrauberabsturz Raisis die Tektonik in den Teheraner Politikzirkeln entscheidend verschoben? Verlagern sich die Kämpfe um Macht und Pfründe künftig noch mehr in das konservative Establishment? Die innenpolitische Lage wäre damit womöglich explosiver als bisher. Und dieser Staat stünde vielleicht schneller als gedacht an einem Kreuzweg: Bleibt er eine islamisch verkappte Republik oder ist er auf dem Weg in eine offene Militärdiktatur mit den Revolutionsgarden als entscheidendem, Akteur?