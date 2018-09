Termine: Uraufführung am 15. September 2018, folgend Aufführungen bis zum 19. Juni 2019 Veranstaltungsorte: Theater Dortmund und Berliner Ensemble

Mit einer simultanen Inszenierung in beiden Städten spielen das Schauspiel Dortmund und das Berliner Ensemble mit den Möglichkeiten der Digitalisierung für das Theater. Zum Auftakt der neuen Spielzeit wird das Stück "Die Parallelwelt" von Kay Voges, Alexander Kerlin und Eva Verena Müller am Samstag zeitgleich in beiden Städten uraufgeführt