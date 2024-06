Bettina Stark-Watzinger gefährdet Wissenschaftsfreiheit in beispielloser Weise

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Ministeriums-Mails landeten bei „Panorama“Das ARD-Magazin Panorama hat aufgedeckt, dass die für die Unis zuständige Politikerin klammheimlich gegen Hochschullehrende, die einen Offenen Brief gegen die Räumung des propalästinensischen studentischen Protestcamps an der FU Berlin verfasst hatten, vorzugehen gedachte. „Fassungslos“ hatte sie sich bereits nach dessen Veröffentlichung gegenüber der Bild-Zeitung erklärt und den 150 Erstunterzeichnenden unterstellt, den Boden des Grundgesetzes verlassen zu haben. Sie reihte sich damit ein in die Phalanx von Unions-Politiker:innen wie Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU), die von einem „Tiefpunkt der deutschen Wissenschaft“ schwadronierten.Umgehend jedenfalls wies Stark-Watzinger die zuständige Abteilung ihres Hauses an, den Brief nicht nur juristisch auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen, sondern auch die „förderrechtliche Bewertung bzw. die förderrechtlichen Konsequenzen“ in den Blick zu nehmen. Im Klartext: Unterzeichnende Wissenschaftler:innen müssten mit der Rücknahme von Fördermitteln für ihre Projekte rechnen bzw. mit negativen Folgen bei der Begutachtung laufender Anträge. In der Geschichte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist dies in diesem Ausmaß ein beispielloser Vorgang.Dass es wohl nicht so weit kommen wird, dürfte auf den Widerstand der Ministeriumsmitarbeiter zurückzuführen sein, der in einem E-Mail-Wechsel dokumentiert ist und an Panorama durchgestochen wurde. „Keinen prüfrechtlichen Sachverhalt“ konnten Stark-Watzingers Beamte erkennen. Die Ministerin musste inzwischen einräumen, dass sich der Brief „noch im grundrechtlich geschützten Bereich der Meinungsfreiheit“ bewege und deshalb keine unmittelbaren Folgen habe. Das Wörtchen „noch“ wird denen zu denken geben, die sich demnächst wieder einmal erdreisten, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Und genau das dürfte der Zweck dieser bildungspolitischen Übung gewesen sein.„Zeitenwende“ für die WissenschaftDie Empörung blieb nicht aus, erwartbar von der Union, aber auch seitens der Ampel-Fraktionen hagelte es Kritik. Der Anschein von Einflussnahme in die Förderpolitik sei unbedingt zu vermeiden, erklärte der bildungspolitische Sprecher der SPD, Oliver Kaczmarek, und sein Kollege Thomas Jarzombek (CDU) fürchtet die „Einschränkung der Wissenschafts- und Meinungsfreiheit“. Wie sich das unter der Ägide eines von der Union geführten Forschungsministeriums darstellen würde, steht dahin. Noch aufgebrachter zeigten sich Hochschulverbände und Wissenschaftler:innen. Eine „Verletzung der Wissenschaftsfreiheit“ konstatiert der Rektor der Hochschulkonferenz, Walter Rosenthal, der es indessen begrüßt, dass der „kritische interne Dialog“ den „befremdlichen Vorstoß“ abgewendet habe. Das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft fordert sogar den Rücktritt der Ministerin.Stark-Watzingers selbst ernanntes „Chancenministerium“ steht schon von Beginn an unter illiberalem Stern. 2022 wurde ihr vorgeworfen, dass sie ihr missliebige Forschungsvorhaben unter dem Vorwand des Kostendrucks gestoppt habe; sie musste daraufhin 71 für sie peinlichen Nachfragen der Unionsfraktion beantworten. Ihr Bildungsgipfel im März 2022 erwies sich als Flop, und dieses Jahr trat die Ministerin mit einem weiteren Gängelungsvorschlag hervor, indem sie eine „Zeitenwende“ für die Wissenschaft ankündigte und forderte, das aufgrund der „systemischen Rivalität mit China“ das „hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit mit unseren sicherheitspolitischen Interessen in Einklang“ zu bringen sei. Ganz ins Abseits gebracht hat sie sich mit dem Vorstoß, Kinder in den Schulen auf den Kriegsfall vorzubereiten. Die Bevormundung der Forschung gehört also durchaus zum Genabdruck der sich liberal gerierenden Ministerin. Gespannt darf man sein auf den Bericht „Bildung in Deutschland“, den Bettina Stark-Watzinger kommende Woche vorstellen wird.