Die Sesshaftwerdung des Menschen und die Arbeitsteilung in den Städten schufen die Grundlage für unser heutiges Verhältnis zur Arbeit. Was damals notwendig war, ist es in der heutigen Überflussgesellschaft längst nicht mehr. James Suzman lässt uns eine Welt neu denken, in der die Wachstumsideologie nicht mehr unser Leben und den Planeten aussaugt