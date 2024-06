Krankenhausreform: Ein Klinik-Atlas ohne Reisekasse

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

er Gesundheitsminister der Länder, Kerstin von der Decken (CDU).Wer den Klinik-Atlas testet, stellt fest, dass er die meisten Angaben selbst nicht überprüfen kann, sondern sich bei Fallzahlen oder Pflegeausstattung auf die hinterlegten Informationen verlassen muss. Er weiß auch nicht, ob bei der Auflistung beim Ersatz eines Kniegelenks, um nur ein Beispiel zu nennen, ein Krankenhaus „vergessen“ wurde. Auch die Zertifizierungen sind schwer zu verstehen, wie überhaupt einiges medizinisches Wissen notwendig ist, um den Atlas zu nutzen. Was ein Laie jedoch überprüfen kann, sind die Entfernungen zwischen den Standorten, und schon da stimmt die Überprüfung skeptisch. Informiert sich ein Patient aus Bautzen zum Beispiel über Kliniken, die ein Kniegelenk ersetzen, werden ihm ganz oben auf der Liste die Asklepios-Klinik in Neustadt (Sachsen) und das Orthopädische Zentrum in Rothenburg (Lausitz) vorgeschlagen, angeblich 18,3 beziehungsweise 39 Kilometer entfernt. Google gibt die kürzeste Strecke dagegen mit 30 beziehungsweise 56,9 Kilometern an. Solche Abweichungen, die unter Umständen lebensbedrohlich sein können, wenn es sich um einen Notfall handelt, treten vielerorts auf.Lauterbach pocht darauf, dass der Atlas ein „lernendes System“ sei, das fortlaufend korrigiert und mit Verfahren der Künstlichen Intelligenz erweitert würde, etwa mit für Patient:innen wichtigen Daten zu Komplikationen. In gewohnter Manier schiebt er die Schuld an den Fehlern den Kliniken zu, die keine oder falsche Angaben gemacht hätten. Wenn andere Anbieter nun aber entsprechende Informationsportale einstellen wie die Bertelsmann Stiftung die renommierte „Weisse Liste“, ist das Ministerium, das Qualität ständig im Munde führt, ganz besonders gefordert.Der Klinik-Atlas ist nicht nur ein Vorzeige-, sondern auch ein Begleitprojekt der Krankenhausreform und Teil des umstrittenen Krankenhaustransparenzgesetzes, gegen das sich die Länder vehement gewehrt hatten. Sie fürchteten, dass kleinere Einrichtungen durch den Algorithmus ins Hintertreffen geraten könnten. Möglicherweise zu Recht, wie sich nun zeigt. Während dieser Baustein des vierteiligen Gesetzespakets nun aber über die Bühne gegangen ist, verharren Bund und Länder im Hinblick auf das Kernstück der Reform, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG), weiterhin im Clinch.Auch das Treffen Ende Mai hat wenig Annäherung gebracht, weil sich Lauterbach weigert, die den Ländern am Herzen liegenden Änderungsvorschläge, etwa die flexible Planung der Leistungsgruppen und Ausnahmeregelungen bei den Qualitätsanforderungen in ländlichen Gebieten, aufzunehmen. Sie hoffen nun auf die Intervention der Bundestagsfraktionen, bevor das Gesetz noch vor der Sommerpause in die erste Lesung geht. Gibt es keinen Kompromiss, drohen alle 16 Länder mit der Anrufung des Vermittlungsausschusses. Man sollte diese Scharmützel allerdings nicht überbewerten oder gar missdeuten. Die Länder werden nicht müde, sich zu den notwendigen Abwicklungen von Kliniken zu bekennen, und auch von anderen Lobbygruppen wie der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist kein grundsätzlicher Widerstand zu erwarten.Die Kliniken wiederum fürchten um ihre Planungssicherheit. Einzelne Träger wie der Katholische Krankenhausverband fordern inzwischen sogar eine Finanzreform, die diesen Namen verdient, denn auch nach dem Umbau werden Kliniken weiterhin um Patientengruppen buhlen müssen. Ein „Fallpauschalensystem-System light“, wie es Lauterbach wolle, so heißt es auf der Homepage des Verbands, entlaste Kliniken nicht.Während Lauterbach also noch irgendwie seinen Leuchtturm aufzustellen versucht und dafür großzügig die Beiträge der Versicherten über die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) abschöpft, denen er mindestens die Hälfte der Finanzlast seiner Reform aufhalsen will, schlagen die Vorstände der GKV Alarm wegen der aus dem Ruder laufenden Ausgaben. Anlässlich des erstmals ausgerichteten GKV-Tags im März wiesen sie auf die kritische Entwicklung ihrer Finanzen hin, verursacht nicht nur über den geplanten Transformationsfonds für die Krankenhäuser. Auch steigende Ausgaben für Arzneimittel, deren Preise künftig geheim gehalten werden, oder die Budgetaufhebung bei Hausärzten und die Absenkung des Bundeszuschusses für versicherungsfremde Leistungen (Krankengeld, Mutterschaftsgeld etc.) tragen zur finanziellen Schieflage bei.Seit 2014 sind die Ausgaben der GKV um 50 Prozent gestiegen. 2023 gaben die Krankenkassen 306,2 Milliarden Euro aus, bei einem Ertrag von 304,4 Milliarden Euro – nicht zuletzt, weil der Gesundheitsminister die Kassen zwang, 2,5 Milliarden aus ihren Rücklagen an den Gesundheitsfonds abzuführen. Deshalb sinkt die Liquiditätsreserve der Krankenkassen kontinuierlich, und 2025 könnte das Jahr der Wahrheit werden. Der BKK-Dachverband warnt schon jetzt vor steigenden Zusatzbeiträgen „auf breiter Front“.Immer lauter wird deshalb die Forderung an den Bund, zumindest für die Bürgergeld-Bezieher:innen ausreichende Beiträge an die Krankenkassen zu zahlen. Laut einem vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebenen Gutachten waren die Ausgaben für arbeitslose Transferempfänger:innen dreimal so hoch wie die vom Bund erstatteten Beträge. Das Deckungsdefizit beträgt seit 2016 jährlich rund neun Milliarden Euro (2022: 9,2). Statt der aus der Bundeskasse erbrachten 108,48 Euro wäre jedoch ein Beitrag von 311,45 Euro fällig. Einen „sozialpolitischen Skandal erster Ordnung“ nennt der Vorstandschef der DAK, Andreas Storm, vor allem die Ungleichbehandlung von gesetzlich und privat versicherten Bürgergeld-Bezieher:innen. Für Letzere übernimmt der Bund nämlich bis zu 421,77 Euro.Zu dieser Malaise kommt das Beitragsdefizit in der Pflegekasse von voraussichtlich 1,4 Milliarden Euro in diesem Jahr, 2025 wird mit drei Milliarden Euro gerechnet. Dies sei auf den horrenden Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen zurückzuführen, behauptete Karl Lauterbach kürzlich medienwirksam. Statt der erwarteten zusätzlichen 50.000 zu Pflegenden sei deren Zahl nun „explosionsartig“ auf 360.000 angestiegen. Woran das liege, erklärt der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wisse man nicht so genau, ein „Sandwich-Effekt“, weil nun erstmals zwei Generationen gleichzeitig auf Pflege angewiesen seien, erstmals auch Babyboomer. Dazu gehörten auch „Menschen mit Behinderungen und Unfallopfer, die früher nicht lange überlebt hätten“. Schlecht für die Finanzen, denn so sei das Leistungsniveau der Pflege nicht zu erhalten. Gutwillig interpretiert sei das als Ankündigung von Beitragserhöhungen.Lauterbachs zahlenmäßige „Explosion“ in der Pflege wurde mittlerweile mehrfach relativiert. Durchaus zu folgen wäre ihm dagegen bei seiner Prognose, dass eine Finanzreform der Pflege nicht umhinkäme, Steuergelder einzusetzen. Nur werde, so Lauterbach, die Arbeitsgruppe, die damit beauftragt ist, entsprechende Vorschläge zu machen, zu keinem einmütigen Ergebnis mehr kommen, und diese seien in dieser Legislatur auch nicht mehr umsetzbar. Für Lauterbach gilt, was schon viele seiner Vorgänger charakterisierte: Pflegebedürftige und ihre Angehörigen spielen Musik eher in den letzten Reihen des Gesundheitsorchesters.