Termine: Uraufführung am 30. Januar, folgend sechs Vorstellungen bis zum 24. Februar 2018 Veranstaltungsort: Deutsches Theater Berlin, Kammerspiele

In seiner zweiten Hausproduktion für das Deutsche Theater reflektiert René Pollesch über die Anfänge des modernen kommerziellen Kinos, wie wir es kennen. Dessen Geburtsstätte ist wohl die sogenannte "Black Maria", das 1893 in New Jersey eröffnete erste Filmstudio der Welt