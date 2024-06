Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

as in uns, dass zwei Männer in so kurzer Zeit zu Tode kommen, nachdem sie einem Konzern geschadet haben, der auch militärisch bedeutend ist? Und wem nutzen diese Todesfälle? Es wäre ein Jahres- oder Lebenswerk mit erheblichem Risiko des Scheiterns, diese Frage tatsächlich zu klären. Was wir glauben, hängt daher von einer gefühlsmäßigen Großwetterlage ab, die sich jenseits des Falles aufbaut – aus Sympathien und Antipathien, Analogieschlüssen, Hörensagen und vielleicht auch einzelnen gesicherten Fakten. Ersetzte man in der Causa Dean/Barnett Boeing durch den russischen Flugtechnik-Riesen OAK, gälte wohl schon die Frage nach Beweisen für die Mord-These als so anrüchig wie im Boeing-Fall deren Annahme.Sicher ist in solchen Fällen nur eins: Wir haben alle zu viele Krimis gesehen. Aber was schließen wir aus dieser Tatsache? Dass die Welt nicht wie im Film sei, sondern kontingent und chaotisch? Tatsächlich sind multiresistente Keime ein echtes Problem – auch in den USA, die jüngst erst eine Sterbefallserie durch verunreinigte Augentropfen erlebten. Und ohne den verdienstvollen Leuten zu nahe zu treten, die sensible Geheimnisse veröffentlichen: Seelische Ausnahmezustände können nicht nur Folge von Whistleblowing sein, sondern auch zu den Motiven zählen, die Menschen dazu bringen. Diesen Gedanken, so hässlich er ist, sollte man auch hinsichtlich der fünf Todesfälle im Umfeld des deutschen NSU-Komplexes, von denen drei als Suizid gelten, nicht vorschnell verdammen. Oder im legendären Fall des Berliner Hackers Tron, der 1998 erhängt aufgefunden wurde. Auch Hubschrauber oder Flugzeuge mit Regierungschefs – oder Fußballmannschaften – können abstürzen.Andererseits ist es eben manchmal wie im Kino. Eine Art Deep-State-Organisation legt in einem westlichen Land eine Bombe, um 17 Tote den „Anarchisten“ in die Schuhe zu schieben und Anlauf zu nehmen für eine autoritäre Wende? So geschah es 1969 an der Piazza Fontana in Mailand. Zur gleichen Zeit schleppte der Verfassungsschutz erste Waffen in die westdeutsche Studierendenbewegung. Die CIA baute in ganz Westeuropa für den Fall eines Links-Kippens nicht nur bewaffnete Untergrundkräfte auf, sondern fuhr über den „Congress for Cultural Freedom“ eine millionenschwere Diskurs-Operation mit verdeckt geführten High-Brow-Zeitschriften, um sozialistische und „neutralistische“ Intellektuelle zu marginalisieren.Film also oder Nicht-Film – bleibt das auch bei Boeing die Frage? Mittlerweile scheint sich diese Causa entzaubert zu haben. Wäre es eine Einschüchterungsaktion gewesen, wäre diese zumindest gescheitert: Zwei weitere Whistleblower, Santiago Paredes und Sam Salehpour, erheben jetzt ähnliche Vorwürfe, Letzterer bereits im April auch im US-Senat. Die Thriller-Version müsste lauten, dass die neuen Zeugen kontrollierbarer seien oder weniger wüssten als die alten. Das scheint dann doch weit hergeholt. Oder etwa nicht?Zu den Gründen, warum wir uns diese Dinge so gern vom Leibe halten, zählt deren Unmöglichkeit. Frei nach Christian Morgenstern: Nicht sein kann, was nicht sein darf. Doch sollten uns dessen Verse über Die unmögliche Tatsache zumindest an eins erinnern: Dass die Verschwörungstheorien so oft ins Kraut schießen, heißt nicht, dass es keine Verschwörungen gibt. Und jene gefühlte Großwetterlage, nach der wir uns spontan zwischen der Film- und der Nicht-Film-Version eines Vorkommnisses entscheiden, gehört zumindest hinterfragt: im Zweifel für den Zweifel.