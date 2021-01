USA Letztes Aufbäumen der Unbelehrbaren oder klarster Auftritt einer globalen rechten Bewegung, die Großes vorhat – was war Trumps Putschversuch?

Da das Bild der weißen US-Amerikaner von „God’s Own Country“ zerbröselt, wollen sie ihre Verzweiflung wenigstens noch an und in der Politik austoben