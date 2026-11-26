Kultur : Florentina Holzinger war die Favoritin der Biennale: Dann entschied das Publikum anders Von Max Glauner Zeigt weitere Informationen zum Bild Caption Icon Skulptur in Venedig von Preisträger Nick Cave Foto: Simone Padovani

Die altehrwürdige Mutter aller Kunstbiennalen wurde bei ihrer Preisvergabe nach 1945 in historisch beispielloser Weise einer rechtspopulistisch-autoritären Kulturpolitik unterworfen. „Aber dafür können doch weder Indiens Beitrag noch der arme Amerikaner Cave etwas!“, höre ich aus dem Hintergrund rufen. Und wurden die Preise nicht zum ersten Mal von den Besuchern vergeben und nicht nach dem Urteil einer Expert*innenjury? Richtig, aber mit dieser Argumentation sitzen wir dem auf, was die Franzosen eine „simplification terrible“ nennen: eine vorschnelle Vereinfachung, die auf Populismus und Verdummung hinausläuft, um Macht und Kontrolle zu erhalten.Wodka-Bar und Pussy-Riot-Proteste Warum hat die Biennale-Leitung, allen voran der von der rechtspopulistischen Regierung Meloni neu bestallte Präsident Pietrangelo Buttafuoco, weder die Zahlen der abgegebenen Stimmen noch die Rangfolge der Abstimmung bekannt gegeben? Die Biennale-Leitung hätte aber in jedem Fall veröffentlichen müssen, wer von den Künstler*innen überhaupt zur Wahl stand.Mit keinem Wort wurde auf den Gegenwind eingegangen, den sich die Biennale-Leitung mit ihrer Entscheidung eingehandelt hatte, Russland wieder als offizielles Teilnehmerland zur Kunstbiennale zuzulassen. Das russische Comeback wurde während der Preview-Tage mit Wodka-Bar und folkloristischen Darbietungen demonstrativ in Szene gesetzt – freilich unter lautstarken Protesten von Besucher*innen und Aktivist*innen von Pussy Riot und FEMEN. Die EU-Kommission drohte, der Biennale-Stiftung Fördergelder in Höhe von zwei Millionen Euro zu entziehen, sollte die Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden. Im Juli 2026 machte sie ihre Drohung wahr. Rückzug der Jury wegen Russland und IsraelDass die Gelder für audiovisuelle Projekte und nicht für die Kunstausstellung bestimmt waren, verschärft die kulturpolitische Brisanz: Die Sanktion traf die Biennale als Institution. Bereits Ende April 2026, neun Tage vor der offiziellen Eröffnung der Biennale, trat die gesamte fünfköpfige, noch von der unerwartet verstorbenen künstlerischen Leiterin Koyo Kouoh berufene, Fachjury zurück. Sie hatte über die Vergabe der beiden Goldenen Löwen für den besten Länderbeitrag und die beste künstlerische Position der Hauptausstellung sowie des Silbernen Löwen für eine vielversprechende Nachwuchsposition zu entscheiden. Dem Rücktritt war die Erklärung der Jury vorausgegangen, Länder, deren Staatsoberhäupter oder Regierungschefs sich mit Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs konfrontiert sahen, bei der Preisvergabe nicht zu berücksichtigen. Damit waren Russland und Israel gemeint. Es kam, was kommen musste. Bis Anfang Juni hatten sich 67 der 110 künstlerischen Positionen der Hauptausstellung und die Verantwortlichen von 39 der 100 Länderbeiträge mit der Jury solidarisch erklärt und ihre Kandidaturen für die von der Biennale-Leitung ausgerufenen „Visitors’ Lions“, die Publikumspreise, zurückgezogen. Kitsch und Mega-Bronzen Noch am 13. November, neun Tage vor Ausstellungsschluss, erklärten der Künstler und die Kuratorinnen des japanischen Pavillons, mit lebensechten Knuddelpuppen ein partizipativer Publikumsrenner, den Boykott. Und der absolute Publikumsliebling Österreich? Florentina Holzinger und ihr Team hatten bereits am 10. Mai gegenüber der Biennale-Leitung und dem österreichischen Kulturministerium ihren Verzicht auf den Publikumspreis erklärt. Im Juni wiederholten sie ihre Aufforderung, den österreichischen Beitrag aus dem Abstimmungsverfahren herauszunehmen. Sie erhielten darauf nie eine Antwort.Der Länderpavillon Indiens und Nick Cave schlossen sich dem Boykott offensichtlich nicht an. So stehen immersiver Kitsch, der indische Beitrag, und monströse Mega-Bronzen, Cave, für eine durch und durch fragwürdige Veranstaltung.