Porträt Mike Mohring will in Thüringen regieren. Dafür inszeniert sich der CDU-Politiker als Stimme des Ostens

Zuletzt drängt es ihn sehr auf die Bühne der Bundespolitik, er will aber keinen Job in Berlin. Es geht darum, in Thüringen beliebt zu werden. Im Landtag klappt das nicht so