In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg am Berliner Landwehrkanal ermordet. In sachlichem Scharzweiß schildert die mitreissende und äußerst lehrreiche Graphic Novel „Rosa“ von Kate Evans, die 2018 im Dietz-Verlag Berlin erschien, das Leben der großen Revolutionärin

Illustration: Kate Evans aus der Graphic Novel „Rosa“