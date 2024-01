Bürostuhl, grau, DDR, 80er Jahre: Bilder einer komplexen Ordnung

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

onen: Die Dinge können was.Das Regieduo Susanne Weirich und Robert Bramkamp widmet sich in Die Ausstattung der Welt dem Thema Requisitenfundus. Wo finden die Requisiteure und Ausstatter von Filmen wie Leander Haußmanns Sonnenallee oder Serien wie Tatort und Großstadtrevier all die Sachen, die ein Setting so braucht? Die Kaffeetassen, aus denen in der DDR kurz vor der Wende getrunken wird? Die Glaskaraffe, aus der sich die Kommissarin einen Schluck genehmigt? Drei Sammlungsorte dieser Art stellt der Film vor: den Fundus Studio Babelsberg, den delikatessen Requisiten Fundus Berlin und das FTA Props in Hamburg. In allen drei dieser Institutionen kann man sich in der Schwemme der Dinge fast verlieren. Einer Wegschmeißerin wie Marie Kondo müsste die Arbeit hier wie ein Albtraum erscheinen. Denn hier geht es ums Gegenteil: ums Aufbewahren.Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Weireich/Bramkamp hier in ihrem jeweiligen Element filmen, sind Experten ihrer „Materie“. Wenn man die Einzelnen über die rechtsfreien Imitationen von Öl-gemälden oder den Unterschied von Ofenrost, Feuerross oder Kaminhund sprechen hört, begreift man, dass kein Katalog ein solches Wissen ersetzen kann.Langer Weg zu DigitalisierungDenn die Dinge, sie lassen sich zwar abfotografieren und beschreiben – Bürostuhl, grau, DDR, 80er Jahre –, aber um sie richtig zu platzieren, ihre Aussagekraft gut einzusetzen, sodass der Schauspieler, die Schauspielerin damit arbeiten kann, dafür braucht es Gespür. An der Digitalisierung des Fundus wird hart gearbeitet, aber bis all die Plastikblumen, Kannen, Spielzeuge und Uhren fotografiert und erfasst sind, wird es wohl noch eine Weile dauern. „Wie viel habt ihr geschafft?“, fragt Bramkamp einmal von hinter der Kamera. „Nun, sagen wir, wir sind weitergekommen“, lautet die amüsiert-resignative Antwort.Um ihren Film nicht zum schwärmerisch-nostalgischen Ausflug in Kuriositätenkabinette werden zu lassen, ziehen Weirich und Bramkamp eine semifiktionale Ebene ein: Die Schauspielerin und BiPOC-Aktivistin Thelma Buabeng schlüpft in die Rolle einer Doktorandin der Postcolonial Studies, die im Fundus nach „afrikanischen“ Gegenständen sucht. Die Fiktion geht nicht so weit, dass das Thema der Doktorarbeit, die hier entstehen soll, ausformuliert wird oder irgendeine andere Eigenschaft der Protagonistin jenseits der Tatsache, schwarz zu sein, zur Geltung kommt. Aber was Buabeng anhand einzelner Fundstücke einwirft, ist interessant genug, um über die Unausgegorenheit dieses Regieeinfalls hinwegzukommen. Da sind zum einen die „M“-Gegenstände, jene Lampen, Schokolade-Spender oder Spardosen, in denen oft eine Gestalt schwarzer Hautfarbe mit überzeichnet breiten Lippen genau jene Sklaven-Funktion ausübt, die zur Geisteswelt des Kolonialismus gehört.Die Dinge, die Buabeng findet, sind meistens eben gerade nicht „afrikanisch“ im eigentlichen Sinn, sondern repräsentieren Vorstellungen darüber, was man als „afrikanisch“ empfand. Eine kuriose Karriere erlebt die Darstellung der „African woman with a clock“, die ursprünglich eine Hintergrundfigur auf dem Porträt einer weißen italienischen Adeligen war, aber nun bereinigt vom Kontext als zentrales Motiv auf verschiedenen nachgemachten Ölgemälden firmiert. Warum das so ist, damit beschäftigt sich der Film nicht wirklich – der Vorteil der Ausstatter und ihrer Welt: Man bringt die Äußerlichkeiten zum Sprechen. Für deren Aussage sind andere verantwortlich.Eingebetteter MedieninhaltPlaceholder infobox-1