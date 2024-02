Theater für junge Menschen: Kein Kinderspiel

Eine beinahe wahre Geschichte von dem großartigen Erzähler Michael Köhlmeier: Mit diesem großen Werk schließt der Autor an seinen Bestseller „Zwei Herren am Strand“ an. Zu ihrem 100. Geburtstag lädt die Architektin Anouk Perleman-Jacob einen Schriftsteller ein und bittet ihn darum, ihr Leben als Roman zu erzählen