Dokumentation Bis 1989 stehen Bücher von Stefan Heym in der DDR auf dem Index. Er hat mit dem „Sonntag“ eine Rechnung offen, als der ihn für die Ausgabe vom 3. Dezember interviewt

Stefan Heym (1913 – 2001) emigriert 1933 nach Prag und findet Mitte 1935 Exil in den USA. Dann 1943 Eintritt in die US-Armee, mit der er 1945 nach Deutschland zurückkehrt. 1952 übersiedelt Heym in die DDR, der er jedoch mehr und mehr kritisch gegenübersteht