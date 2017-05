Soziales Netzwerk Bei Facebook Live können Gewalttaten live gestreamt werden. Künstliche Intelligenz könnte helfen, die Verbreitung zu verhindern. Doch das bringt andere Probleme mit sich

Ganze 24 Stunden hat es gedauert, bis Facebook ein Video gelöscht hat, in dem gezeigt wurde, wie ein Mann seine Tochter, die noch ein Säugling war, umgebracht hat. Am 24. April 2017 hatte in Thailand ein Vater den Mord an seiner 11 Monate alten Tochter mithilfe des Live-Video-Services des sozialen Netzwerks gestreamt, bevor er Selbstmord beging. Die beiden Videoclips wurden hunderttausendfach angesehen, bevor sie entfernt wurden.

Dies war nicht das erste Mal, dass Facebook dazu genutzt wurde, um gewalttätiges Verhalten zu verbreiten. Die Seite wurde bereits vorher im April genutzt, um einen Mord in Cleveland und einen Suizid in Alabama zu streamen. Infolgedessen wurde Facebook dahingehend kritisiert, dass es nicht schnell genug auf die derartige Nutzung des Live-Streaming-Services reagiert habe. Das Unternehmen antwortete, dass es die Absicht hat, 3.000 Leute anzustellen, um jedes Video, das kriminelles oder gewalttätiges Verhalten zeigt, zu identifizieren.

Mit 1,86 Milliarden Nutzern ist eine Plattform wie Facebook jedoch viel zu umfangreich, als dass dies ausreichen würde. Facebook steht nicht nur vor einem Managementproblem sondern auch vor einer technologischen Herausforderung. Stattdessen muss das soziale Netzwerk mehr in Software investieren, die Videos mit gewalttätigem Inhalt automatisch erkennt.

Üblicherweise haben soziale Netzwerke bei der Identifizierung von Verbrechen mit Melde- und Beschwerdesystemen auf ihre Nutzer vertraut. Wenn jemand sich bedroht fühlt oder eine illegale Aktivität beobachtet, kann dies der Seite, oder falls notwendig, direkt der Polizei gemeldet werden. Wenn sich im Fall von Facebook jemand über gewalttätigen Inhalt beschwert, dann wird Facebook ermitteln und entscheiden, ob der Inhalt entfernt werden muss.

Aber bei der gegebenen Menge an Inhalten, die jeden Tag gepostet werden, und der Geschwindigkeit, mit der sie sich verteilen, wären wahrscheinlich sogar tausende von Ermittlern zu wenig, um schnell mit gewalttätigen Videos umzugehen. Deshalb dauerte es fast 24 Stunden, bis das Video mit dem Mord entfernt wurde, obwohl es direkt nach Beginn des Livestreams gemeldet wurde.

Die letzten Entwicklungen in der KI-Technologie könnten eine Lösung durch „Text-Mining“, „Bild-Mining“ und „Video-Mining“ bieten. Diese Technologien nutzen maschinelle Lernalgorithmen, um automatisch heikle Wörter oder Verhaltensweisen in digitalen Inhalten aufzuspüren. Facebook könnte ein System aufsetzen, das diese Technologie nutzt, um Inhalte als potenziell gewalttätig zu identifizieren und es daran zu hindern, sich im Netzwerk zu verbreiten. Dies würde den Nutzern mehr Zeit geben, Inhalte zu melden und den Facebook-Mitarbeitern mehr Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob sie entfernt werden müssen.

Damit die Algorithmen effektiv sind, müssen sie die Grundlagen der Psychologie und Linguistik beachten, sodass sie verschiedene Typen gewalttätigen Inhalts kategorisieren können. Zum Beispiel ist der Mord an einem Menschen relative leicht als gewalttätig zu erkennen. Aber viele andere potenziell gewalttätige Taten gehen eher mit psychologischen Schäden als körperlichen Verletzungen einher.

Die Algorithmen müssten Nachrichten automatisch sortieren und in Abhängigkeit ihrer linguistischen Merkmale in verschiedene Levels klassifizieren, indem Inhalt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in Bezug auf gewalttätiges Verhalten ein höherer Wert zugeordnet wird. Die Facebook-Mitarbeiter könnten dieses System dann nutzen, um den Inhalt effizienter zu überwachen. Dies könnte möglich machen, dass Mitarbeiten gewalttätige Inhalte verhindern können, bevor sie überhaupt auftauchen. Wenn das System seine Mitarbeiter über leicht beleidigende Worte oder Nachrichten informiert, könnten sie einschreiten, um zu verhindern, dass weiterer Inhalt hochgeladen wird, der tatsächlich physische Gewalt oder schlimmere Nachrichten beinhaltet.

Wenn dann Details an die Polizei weitergeleitet werden würden, könnte dieses System sogar in der Lage sein, Verbrechen komplett zu verhindern. Zum Beispiel lässt der Regierungsbericht über den öffentlichen Mord an dem britischen Soldaten Lee Rigby vermuten, dass Facebook mehr hätte tun können, um die Mörder zu stoppen, die auf der Seite diskutiert hatten, dass sie „einen Soldaten umbringen“ wollten.

Neue Probleme

Diese Art von maschinellem Lernalgorithmus ist bereits weit entwickelt und wird von Verkehrsbehörden dazu genutzt, Autounfällen und Verkehrsbelastungen durch die CCTV-Aufnahmen zu melden. Doch er muss ebenso für Livestream-Videos entwickelt werden. Die Schwierigkeit liegt darin, dass der Inhalt von Livestreams für Algorithmen viel schwieriger zu analysieren ist als der von Fahrzeugen. Die dringende Forderung nach Software zur Inhaltsüberwachung und -verwaltung sollte jedoch die Fortschritte auf diesem Gebiet vorantreiben. Facebook könnte sogar als Anführer auf diesem Gebiet in Erscheinung treten.

Allerdings könnte dies auch dazu führen, dass Inhalte überwacht und sogar zensiert werden, bevor sie veröffentlicht werden. Dies würde die Frage aufwerfen, welche Rechte Facebook über die auf der Seite geposteten Inhalte hat, was die bereits bestehende Kontroverse über die Nutzungsrechte der sozialen Netzwerke über die Nutzerinhalte anheizen würde.

Es würde sich außerdem im Konflikt mit dem konventionellen Ethos stehen, dass soziale Medien eine Möglichkeit für die Nutzer darstellen, um alles zu veröffentlichen, was sie wollen (auch wenn es später entfernt wird), was schon seit Beginn des Internets ein Teil desselben ist. Es würde außerdem bedeuten, dass Facebook mehr Verantwortung für den Inhalt, der auf der Seite gepostet wird, übernimmt, als es bisher bereit war, zu tun. Dies bedeutet, dass Facebook eher ein traditioneller Verleger als eine Plattform werden würde – was eine ganze Reihe neuer Probleme hervorrufen könnte.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf netzpiloten.de bzw. auf The Conversation unter CC BY-ND 4.0