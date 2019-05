Ein schwerer Unfall, der Verlust eines Kindes oder Gewalt in der Partnerschaft: Ein tiefer Einschnitt vermag Menschen in ihren Grundfesten zu erschüttern. Der preisgekrönte Journalist Andreas Unger geht in seinem neuen Buch den Mechanismen der Vergebung nach und legt Porträts von Menschen vor, die anderen verziehen haben – oder auch nicht