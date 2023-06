Jason Sudeikis über Ted Lasso: „Ich freue mich wie ein Schneekönig!“

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 14 im Monat weiterlesen – oder nicht

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

#246;llig verunsichert war, was er mit seinen Händen machen sollte und sich die ganze Zeit über darauf konzentrierte, ja nicht zu fluchen – blieb Sudeikis ziemlich ruhig.„Ich war ja schon einige Male in einem nachgebildeten Oval Office“, erzählt Sudeikis einige Wochen später, „ein Teil von mir war daher nicht nervös und hat sich einfach zusammengerissen. Außerdem bin ich dem Präsidenten schon einmal begegnet, als er Vizepräsident war, und er ist ein sehr warmherziger Mann. Es ist, als treffe man den Vater eines guten Freundes oder den Großvater eines jungen Freundes. Er gibt einem das Gefühl, sich zu Hause zu fühlen. Und das Zuhause war für diesen Nachmittag zufällig das Weiße Haus.“Falls Sudeikis aber doch irgendwelche Zweifel daran gehabt haben sollte, wie tief und weitreichend die Reaktionen auf Ted Lasso sind, wurden sie definitiv an diesem Tag ausgeräumt. Bei der Erstausstrahlung der Serie im Corona-Sommer 2020 schien sie eine ziemlich traditionelle Sportkomödie über einen US-amerikanischen Footballtrainer, der keine Ahnung von Fußball hat und die Leitung einer englischen Premier League-Mannschaft übernehmen soll, den fiktiven AFC Richmond. Drei Staffeln später hat Ted Lasso ein weitaus ehrgeizigeres Format mit deutlichen Aussagen: In einer kürzlich gesendeten Sendung findet sich ein Slapstick-Gag, bei dem die Spieler ein Achtsamskeits-Trainingseinheit auf dem Platz absolvieren, bei der ihre Penisse mit langen roten Schnüren miteinander verbunden sind, ebenso wie eine leidenschaftliche Kritik an der „Stoppt die Boote“-Kampagne der britischen Regierung zur Eindämmung von Migration.Ted Lasso mit Turnschuhen und Sweatshirt im Weißen HausTrainer Lasso hat sich unerwartet zu einem Guru für unsere Zeit entwickelt: eine Fallstudie darin, wie Freundlichkeit und Anstand in einer zynischen Welt triumphieren. Sudeikis und die übrigen Schauspieler der Serie waren ins Weiße Haus eingeladen, um über Strategien für mentale Gesundheit zu diskutieren. Jemand – vermutlich nicht US-Präsident Biden selbst, aber man weiß ja nie – hatte über der Tür zum Oval Office ein blau-gelbes Schild mit der Aufschrift „Believe“ aufgehängt, dem AFC Richmond-Motto „Glaubt daran“.„Es ist verrückt“, schüttelt Sudeikis den Kopf. „Ich habe mir noch nicht einmal die Bilder aus dem Weißen Haus angeguckt, weil ich die Erinnerung eine Weile nur hier oben haben möchte“, – er tippt sich gegen die Stirn – „als dieses unglaubliche Feuerwerk, anstatt mich zu fragen: 'Oh Mann, warum habe ich Sneakers getragen?’“ Er lacht: „An dem Tag schickte mir meine Mutter eine SMS, in der stand: ‘Denk dran, nicht mit Turnschuhen ins Weiße Haus zu gehen‘, und ich dachte nur ‘Zu spät, Mama.‘“Placeholder image-2Es passt zu Ted Lasso, mit Sneakers und einem Sweatshirt im Weißen Haus zu erscheinen, aber auch zu Sudeikis selbst. Am Morgen unseres Interviews in einem Hotelzimmer im Londoner Soho-Viertel trägt der 47-jährige Schauspieler Nike-Laufschuhe, eine verwaschene Jeans, einen mintgrünen Kapuzenpulli und ein Basecap. Lassos Markenzeichen, dem Schnauzer, hat der Schauspieler erlaubt, sich zu einem salz- und pfefferfarbenen Bart auswachsen zu lassen. Sudeikis hat ein bisschen müde Augen nach dem Flug von Los Angeles nach London mit seinen Kindern Otis und Daisy, die neun und sechs Jahre alt sind, aber er ist stets höflich und aufmerksam. Dabei hat seine Sprachwahl manchmal etwas Anachronistisches: „Ich freue mich wie ein Schneekönig!“, ruft er einmal.Wo Lasso anfängt und Sudeikis aufhört, ist in den vergangenen paar Jahren immer wieder zu einer faszinierenden Frage geworden. Als die Serie zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, kommentierte Sudeikis den Vergleich scherzhaft im Sinne von: Lasso sei wie Jason Sudeikis, aber nach zwei Bier auf leeren Magen. Im Weißen Haus bezeichnete Sudeikis Ted Lasso – die Serie ebenso wie den Mann – als „Wunscherfüllung“. „Sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst“, zitierte er im Interview die Worte Mahatma Gandhis. „Oder wie wäre es mit: ‘Schreibe den Wandel, den du in der Welt sehen willst?’ Teil der Freude an der Maßarbeit, die ich machen muss, ist Wunscherfüllung. Nicht nur die Charaktere spielen zu dürfen, sondern sich auch zu fragen, was willst du da in die Welt hinaustragen?“Vermächtnis des MitgefühlsWährend Ted Lasso den Höhepunkt seiner dritten und wie Sudeikis insistiert, letzten Staffel näherte, stand mehr auf dem Spiel als je zuvor. Aber Sudeikis denkt klar darüber hinaus: Kann seine kleine Serie über einen ausgemusterten Football-Coach ein bleibendes Vermächtnis des Mitgefühls bei den Zuschauern hinterlassen? „Richmond steht metaphorisch für eine Form der Utopie“, erklärt er. „Und doch muss man der Tatsache Rechnung tragen, dass es nicht überall außerhalb dieser Utopie utopisch zugeht. Daher war die Frage, wie man mit diesen Konflikten umgehen soll. Schon damals 2015, als wir uns überlegten: ‘Worum geht es bei dieser Sache?’, wusste ich einfach in mir, dass dieser Typ real ist. Er ist kompliziert. Er ist nicht perfekt. Er macht Sachen durch. Aber er bleibt, wer er ist. Und er ist tatsächlich nett.“Nettigkeit ist dieser Tage ein intrinsischer Bestandteil der Marke Sudeikis und es ist eindeutig ein Ideal, an das er glaubt. „Die meisten von uns werden so geboren“, erklärt er. „Ich habe Glück. Meine beiden Kinder haben eine freundliche Natur. Sie können mal ein bisschen unleidlich werden, Otis mehr als Daisy. Aber unterm Strich sind sie nette Menschen. Ich wurde auch von netten Leuten erzogen.“Diese Leute sind seine Eltern: Dan, der im Bereich Business Development arbeitet, und Kathryn, eine Reiseberaterin. Sie ist die ältere Schwester von Schauspieler George Wendt, der in der TV-Serie „Cheers“ den an der Theke sitzenden und Bier trinkenden Dauergast Norm spielt.Sudeikis wurde im Bundesstaat Virginia als ältestes von drei Kindern geboren, wuchs aber ins Kansas auf. Lasso spricht eine Singsang-Version seines eigenen Mittlerer-Westen-Akzents. Er und sein Charakter scheinen auch ihre Demut zu teilen. Sudeikis, der zwei Emmys und ein Paar Golden Globes für seine Leistung erhalten hat, wirkt immer noch etwas verwundert über die fanatische Bewunderung, die die Serie hervorruft. „Wie die Resonanz war?“, fragt er. „Ich glaube, mein Mittlerer-Westen-Hintergrund hätte mir nicht in den wildesten Träumen erlaubt mir auszumalen, dass diese Sache sich zu dem entwickeln würde, was sie geworden ist. Niemals, niemals in einer Million Jahren.“Sudeikis war ein talentierter SportlerIn der Schule und an der Uni war Sudeikis ein talentierter Sportler – vor allem beim Basketball, aber der Erfolg seines Onkels zeigte ihm, dass eine Karriere im Showgeschäft möglich ist. Schließlich entschied er sich dafür, es als Komiker zu versuchen. Er arbeitete jahrelang in Improvisationsgruppen, bevor ihn schließlich 2003 die TV-Show „Saturday Night Live“ als Autor an Bord holte. „Es war mir nicht klar, dass meine Eltern sich um mich Sorgen machten, als ich in meinen Zwanzigern Improvisationsunterricht nahm“, erzählt Sudeikis. „Aber als ich den Job bei ‚Saturday Night Live‘ bekam, konnten sie ihren Freunden sagen: ‘Oh, unser Sohn schreibt für Saturday Night Live. Das ist etwas.’“Nach „Saturday Night Live“ machte Sudeikis eine solide Karriere in Hollywood, mit Hauptrollen als desillusionierter Kundenbetreuer in der Komödie Horrible Bosses (2011) und deren Fortsetzung (2014), sowie kleineren Auftritten in der Single-Camera-Sitcom 30 Rock und It's Always Sunny in Philadelphia. Mit einer Größe von über 1,80, den dunklen, gefühlvollen Augen und dem Typ Alpha-Männlichkeit wurde er häufig für gutaussehende, manchmal auch moralisch zweifelhafte Rollen besetzt.Placeholder image-1Privat heiratete Sudeikis 2004 die Drehbuchautorin Kay Cannon; vier Jahre später trennten sie sich wieder. Danach wurde er immer wieder mit Stars wie Jennifer Aniston oder January Jones in Verbindung gebracht und ging 2011 mit der Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde eine Beziehung ein. Zwei Jahre später verlobten sie sich und bekamen Kinder.Ted Lasso in der SchubladeAls er ungefähr im Jahr 2015 mit Wilde zu Abend aß, überlegte Sudeikis, ob er einen Charakter namens Ted Lasso aus der Schublade holen sollte, den er für eine Comedy-Nummer zwei Jahre zuvor geschaffen hatte, und seiner eigenen Karriere eine neue Richtung geben sollte. Der ursprüngliche Ted Lasso war im breiteren Sinne komisch – „angriffslustig“, nennt Sudeikis ihn. Warum er die neue Version dann so warmherzig und kuschlig machte? „Es war die Kultur, in der wir lebten“, erklärt Sudeikis. „Ich bin nicht besonders aktiv online, aber sogar auf mich hatte es Wirkung. Dann kam Donald Trump die Rolltreppe herunter. Ich dachte, ‘okay, das ist albern’. Und dazu das, was er in den Leuten freisetzte … Ich fand es schrecklich, wie die Leute einander nicht mehr zuhörten. Es wurde sehr stark polarisiert, und ich glaube nicht, dass die Welt so funktioniert. Und als neues Elternteil – unser Sohn Otis wurde 2014 geboren – hatte ich das Gefühl, ‘ich will dazu nicht beitragen.’ Ja, ich wollte es einfach nicht darstellen.“Zu Recht oder zu Unrecht – wahrscheinlich zu Unrecht – haben sich die Grenzen zwischen Sudeikis und dem Heiligen, den er erschaffen hat, im Laufe der Zeit verwischt. Im November 2020 trennten sich Wilde und er: Die Tatsache, dass diese Nachricht an eine der Haupthandlungen der ersten Staffel von Ted Lasso erinnert, in der sich Lasso unter anderem wegen seines Aufenthalts in Großbritannien von seiner Frau trennt, war ein Detail, das den Redakteuren der Boulevardpresse nicht entging. Ein erstes Statement nach der Trennung lautete, Sudeikis und Wilde hätten sich „freundschaftlich“ getrennt. Doch im Laufe der Zeit war es für das Paar nicht immer einfach, den Lasso-Geist im echten Leben aufrechtzuerhalten.Zwei Monate nach ihrer Trennung wurde Wilde Händchen haltend mit dem Sänger Harry Styles fotografiert, den sie bei den Dreharbeiten zu ihrem Film „Don’t Worry Darling“ kennengelernt hatte. Im April 2022 dann hielt Wilde gerade auf der Bühne bei der Cinema Convention in Las Vegas einen Vortrag über Don't Worry Darling, als ihr ein Briefumschlag überreicht wurde. „Für mich?“, fragte sie. „Ist das ein Skript?“ Nein, es waren Sorgerechtspapiere, die ein von ihrem Ex beauftragter Justizbeamter ausgestellt hatte. Sudeikis entschuldigte sich und machte deutlich, dass er den Überfall nicht autorisiert hatte, aber Wilde feuerte zurück und nannte das Vorgehen eine „unerhörte juristische Taktik“. Der Vulture-Blog des New York Magazines bezeichnete es als „einen unschönen Zug für den König der Freundlichkeit, Ted Lasso“.Dazu kam, dass die frühere Kinderfrau des Ex-Paares sich in einem „explosiven Interview“ äußerte, woraufhin sich Sudeikis und Wilde zusammenschlossen, um deren Behauptungen als „falsch und skurril“ zu widerlegen. Sudeikis Mitarbeiter baten darum, das Thema bei dem Interview nicht anzuschneiden, um die Sache nicht weiter anzufachen.Spin-Offs von Ted Lasso nicht ausgeschlossenAnfang Mai war das Ende der Serie bereits in Sicht, deren neueste Folge jeden Mittwoch veröffentlicht wurde. Sudeikis schließt nicht aus, dass es Spin-Offs geben könnte, bekräftigte aber, dass die Serie in ihrer jetzigen Form zu Ende sei. „Darüber haben wir am letzten Drehtag gesprochen“, erzählte er. „Die Show mag vorbei sein, aber wir haben hier etwas gelernt. Es ist nicht wie bei Vegas: Was hier passiert, bleibt hier. Nein, das, was hier passiert ist, nimm es mit, trag es in dein Dorf, in deine Familie, in dein nächstes Projekt hinein. Im Ernst. Geht es bei Beerdigungen nicht immer darum, zwar die Toten zu feiern, aber sich auch daran zu erinnern, dass man am Leben ist?“Was für Sudeikis als Nächstes kommt, weiß er noch nicht. Aber es ist klar, dass er Optionen hat: „Eine der großartigsten Dinge, die Ted Lasso gebracht hat, ist eine enorm große kreative Autonomie“, erklärt er verschmitzt. Die Erfahrung hat ihn auch gelehrt, Projekte sorgfältig auszusuchen. „Außerdem ist es schön, dass die Serie erst etwas später in meiner Karriere kam. Ich hatte das Glück, an verschiedenen Orten zu arbeiten und die Erfahrung zu haben, dass manche Sachen gut laufen, manche nicht so gut laufen und zu erkennen, wie wichtig es ist, dass die Chemie mit den Leuten stimmt, mit denen man zusammenarbeitet.“Den Großteil der vergangenen drei Jahre lebte Sudeikis in West-London. Dort gingen auch seine Kinder zur Schule: Otis gewöhnte sich sogar einen Dick Van Dyke-Tonfall an. Jetzt sind die Kinder zurück in Los Angeles, wo Olivia Wilde lebt (die sich mittlerweile von Harry Styles getrennt hat) und Sudeikis zog nach dem Ende der Dreharbeiten für Ted Lasso im vergangenen November ebenfalls dorthin. „Ich glaube nicht, dass es das Ende von etwas ist“, sagt Sudeikis über seine Zeit in Großbritannien, „eher haben wir drei oder vier neue Anhänger an das Armband unseres Lebens gehängt.“Anstand siegtSudeikis interessiert sich weiter für die Premier League und es gelingt ihm irgendwie, sowohl für Arsenal als auch Manchester City zu sein: „Mmmh, Man City ist meine Mannschaft, aber Arsenal ist mein Verein“, versucht er zu erklären. Er verfolgt auch die Entwicklung des walisischen Fußballclubs Wrexham AFC, der jetzt den US-amerikanischen Schauspielern Ryan Reynolds und Rob McElhenney gehört und vor kurzem den Wiederaufstieg in die Profiliga schaffte. „Ich habe nie mit Rob und Ryan darüber gesprochen“, sagt er. „Aber als ich die Mannschaft neulich nach dem Abpfiff des Spiels beobachtete und sah, wie ihre Körper in sich zusammensackten und wie sie sich dann umdrehten, um sich gegenseitig zu umarmen, da habe ich es verstanden, zu 100 Prozent verstanden.“Was Ted Lasso angeht, spoilert Sudeikis nichts, gibt aber ein paar Hinweise. „Ich war nur kurze Zeit bei den Pfadfindern. Aber mir gefiel immer die Idee, dass man das Campinglager besser verlassen soll, als man es vorgefunden hat“, erklärt er. „Wenn Ted Lasso also die amerikanische Mary Poppins ist, will er die Banks-Kinder und wahrscheinlich vor allem Mr. Bank mit dem Gefühl zurücklassen, dass sie es wertschätzen, einen Drachen fliegen zu lassen. Und ich wünsche allen, die an der Serie beteiligt waren: Nicht weinen, dass sie vorbei ist, sondern darüber freuen, dass es sie gab.“Das ist eine sehr für Ted Lasso typische Einstellung – und für Jason Sudeikis. Beide hatten ein paar wilde Jahre, mit beruflichen Höhen und persönlichen Tiefs. Beide versuchen, sich den Widrigkeiten des Lebens mit der Überzeugung zu stellen, dass Anstand siegen wird. Beiden geht es gerade recht gut. „Bis ich nicht in einem Flugzeug sitze, das gleich abstürzt“, sagt Sudeikis, „oder die Biopsie schlechte Nachrichten bringt oder in meinem Leben oder dem einer Person, die mir nah und lieb ist, eine größere Veränderung passiert, habe ich keinen Grund, nicht so optimistisch zu sein wie der Charakter, den ich das Glück hatte, in den vergangenen Jahren spielen zu dürfen.“Dann fügt er mit einer gewissen Trotzigkeit hinzu: „Ich beklage mich nicht. Überlassen Sie das den Experten.“