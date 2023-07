UFO-Anhörung im US-Kongress: Angeblich Verletzte bei Vertuschungsversuch

12 Monate lesen, nur 9 bezahlen zum Geburtstag von F+ Geburtstagsangebot sichern

nsichtliche Erklärung gibt. Der Whistleblower und ehemalige Vertreter der UAP-Taskforce des Verteidigungsministeriums, David Grusch, sagte am Mittwoch in Washington DC aus.Im Verlauf der Anhörung gab es keine neuen Enthüllungen über Außerirdische, aber es gab verblüffende Behauptungen von Zeugen und das allgemeine Gefühl, dass irgendwo in der US-Regierung etwas vertuscht wird – sowie Skepsis, dass dies irgendetwas mit den „kleinen grünen Männchen“ zu tun hat.Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse:Behauptungen über eine VertuschungDie US-Regierung führte ein „mehrere Jahrzehnte umfassendes“ Programm durch, das abgestürzte UFOs sammelte und versuchte, sie zu analysieren und nachzubauen, sagte David Grusch bei der Anhörung. Grusch, der bis 2023 die Analyse unerklärlicher anomaler Phänomene (UAP) in einer Behörde des US-Verteidigungsministeriums leitete, behauptete, ihm sei der Zugang zu geheimen UFO-Programmen der Regierung verweigert worden. Er sagte, er sei aufgrund seiner Behauptungen „sehr brutalen“ Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt gewesen. Er behauptete, er habe Kenntnis von „Menschen, die im Zuge der Bemühungen der Regierung, UFO-Informationen zu verbergen, geschädigt oder verletzt wurden“.Andeutungen von GewaltDer Kongressabgeordnete Tim Burchett fragte Grusch, ob er persönliche Kenntnis von Menschen habe, die bei den Bemühungen, außerirdische Technologie zu vertuschen oder zu verheimlichen, zu Schaden gekommen seien oder verletzt wurden. Grusch antwortete: „Ja.“Burchett fragte Grusch, ob er davon gehört habe, dass jemand ermordet worden sei. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter antwortete: „Ich habe Leute mit diesem Wissen an die zuständigen Behörden verwiesen.“Pentagon dementiertDas Pentagon hat Gruschs Behauptungen über eine Vertuschung jedoch zurückgewiesen. In einer Erklärung sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, dass die Ermittler „keine nachprüfbaren Informationen gefunden haben, die die Behauptung untermauern, dass Programme zum Besitz oder zur Rückentwicklung außerirdischer Materialien in der Vergangenheit existiert haben oder derzeit existieren“.Andere Zeugen, andere BehauptungenWeitere Zeugen bei der Anhörung waren David Fravor, ein ehemaliger Marinekommandant, der sich daran erinnerte, 2004 während eines Trainingseinsatzes ein seltsames Objekt am Himmel gesehen zu haben. Ryan Graves, ein Navy-Pilot im Ruhestand, der inzwischen die gemeinnützige Organisation Americans for Safe Aerospace gegründet hat, behauptete, er habe UAP vor der Atlantikküste „mindestens ein paar Jahre lang jeden Tag“ gesehen.Die Sichtungen seien „nicht selten oder isoliert“ und würden von Militärflugzeugbesatzungen und Berufspiloten beobachtet, „deren Leben von einer genauen Identifizierung abhängt“, so Graves.Graves sagte, UAP-Objekte seien „im Wesentlichen dort entdeckt worden, wo alle Marineoperationen auf der ganzen Welt durchgeführt werden“. Auf die Frage nach gemeinsamen Merkmalen der UAPs, die von verschiedenen Piloten genannt wurden, sagte Graves, dass es sich bei den Sichtungen in erster Linie um „dunkelgraue oder schwarze Würfel innerhalb einer durchsichtigen Kugel“ handelte, bei denen „der Scheitelpunkt oder die Spitzen des Würfels das Innere der Kugel berührten“.Zweifel bleiben bestehenNicht jeder war von Gruschs Aussage überzeugt. Manchmal schien er unter Eid weniger mitteilsam zu sein, als er es in Medieninterviews war.In dem Interview mit NewsNation im Juni behauptete Grusch, die Regierung verfüge über ein „sehr großes, etwa fußballfeldgroßes“ außerirdisches Raumschiff, während er der französischen Zeitung Le Parisien sagte, die USA seien im Besitz eines „glockenähnlichen Raumschiffs“, das die Regierung von Benito Mussolini 1933 in Norditalien geborgen habe.Am Mittwoch wollte er sich aus Sicherheitsgründen nicht näher zu diesen Behauptungen äußern.Garrett Graff, ein Journalist und Historiker, der ein Buch über die Jagd der Regierung auf UFOs schreibt, twitterte: „Ich finde es sehr interessant, dass Dave Grusch nicht bereit ist, die brisantesten – und haarsträubendsten – Behauptungen aus seinem NewsNation-Interview unter Eid bei den #UFOHearings zu wiederholen. Er scheint sehr vorsichtig darum herumzutanzen, sie zu wiederholen.“Gesetzgebung wird kommenIn seinen abschließenden Bemerkungen bezeichnete der republikanische Kongressabgeordnete Glenn Grothman die Anhörung als „erhellend“ und sagte, er glaube, dass eine Gesetzgebung folgen werde.Grothman, Vorsitzender des Unterausschusses des Repräsentantenhauses für nationale Sicherheit und auswärtige Angelegenheiten, sagte: „Ich denke, einige von uns werden sich darauf freuen, in einem vertraulicheren Rahmen Antworten zu erhalten. Ich gehe davon aus, dass daraus eine Gesetzgebung resultieren wird.“