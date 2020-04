Corona-Ökonomie Als die Pandemie um sich griff, konnten nur Interventionen in noch nie dagewesenem Ausmaß eine wirtschaftliche Kernschmelze abwenden – vorerst

Als am 9. März der Handel an der Wall Street eröffnet wurde, war die Situation so schlimm, dass die „circuit breakers“ – automatische Handelsstopps, die ausgelöst werden, wenn die Preise um einen bestimmten Betrag fallen – griffen