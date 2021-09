Harlem, 60er Jahre: die Geschichte eines einfachen Mannes, der so ehrlich wie möglich versucht aufzusteigen. „Harlem Shuffle“ ist der neue mitreißende Roman des zweifachen Pulitzer-Preisträgers Colson Whitehead. Er ist Familiensaga, Soziographie und Ganovenstück, vor allem aber eine Liebeserklärung an New Yorks berühmtestes Viertel ...