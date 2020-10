Uraufführung der Deutschlandpremiere: 15. Oktober Veranstaltungsort: Schaubühne am Lehniner Platz Berlin

Was zählt am Ende des Lebens? Eine erfolgreiche Schauspielerin begegnet einer Frau mit der Diagnose einer tödlichen Krankheit, deren letzter Wunsch es ist, noch einmal in einem Theaterstück mitzuspielen. Auf der Bühne entsteht ein intimes Gespräch über das Vergangene und das Bevorstehende – über das Leben, den Tod, die Einsamkeit, die Gemeinschaft