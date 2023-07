Debütroman von Özge İnan: „Natürlich kann man hier nicht leben“

Vorabdruck Izmir, 1990: Selim und Hülya studieren, sind politisch aktiv. Drei Jahre später ist da ein Brief. Özge İnan erzählt in ihrem Debüt die Geschichte der beiden – und von Nilay, der in Berlin geborenen Tochter, die 2013 zum Taksim-Platz will