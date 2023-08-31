Elfriede Jelinek ve Konstantin Wecker'den çağrı: Barış bir hayalden daha fazlasıdır

Umut etmeyi öğrenelim 1 Eylül Savaş Karşıtı Gününe Avusturyalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Elfriede Jelinek ve Münihli müzisyen Konstantin Wecker'in tüm saldırı savaşlarını terk etme çağrısını özel olarak yayınlıyoruz