Gänse von A bis Z: Hobbyornithologen, Aerodynamik und Thees Ullmann-Songs

ese.Mit den Gänsen fällt jedes Jahr eine weitere seltene Art am Niederrhein ein: Der Hobby-Ornithologe. Mit Fernrohr steht er geduldig auf den Wegen und schaut den Gänsen beim Gans-Sein zu. Für alle, die kein Fernrohr besitzen: Der NABUbietet Gänsesafaris an. Alina SahaDwie DaunenWeich und wärmend sind Daunen, die in Kleidung oder Bettdecken – wenngleich in kleinerem Prozentsatz als früher – verwendet werden. Daunen sind das Untergefieder der Gänse und Enten. Daunenweich bedeutet „kuschelig“. Aber die Methoden, mit denen diese flaumigen Federn gewonnen werden, sind brutal, wie Tierschutzorganisationen schon seit Jahren dokumentieren. Die Tiere werden oft lebend gerupft, wenn der Bedarf es erfordert. Es wird erklärt, das geschehe in der Mauser, das sei nicht so schmerzvoll, aber auch das ist umstritten. Eine schreckliche Qual für die Gänse (→ Schwarzsauer) und wer einmal ein Video davon sah, ist entsetzt über das Leid der Tiere. Viermal bis zur Schlachtung geschieht das. Es gibt einschränkende europäische und deutsche Regelungen, aber nirgendwo ist der „Lebendrupf“wirklich verboten. Magda Geisler Gwie Gustav Gans„Das Glück liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben.“ Dass dieser Spruch nicht bei allen in Entenhausen auf Wohlwollen stößt, wissen alle, die sich je in diesem Kosmos umgeschaut haben. Als ewiger Kontrahent Donalds nicht nur im Rennen um Daisy scharwenzelt und döst Gustav Gans sich durch die Tage. Seine Tolle, die ausschaut, als hätte er einen Lockenwickler darin vergessen, und die Gamaschen in Hellblau unterstreichen seine Eitelkeit, Arroganz und Wichtigtuerei. Ein wenig seltsam ist, dass Gustav, der auch im Englischen mit „Gladstone Gander“ als Gans gilt, vielmehr einer Ente ähnelt. Donaldisten erklären das damit, dass sein Vater einem Gänserich zumindest ähnelt. Woher die uneingeschränkte Gunst Fortunas rührt, bleibt unklar. Sie ist mit ihm völlig verwachsen, so dass die Band Beginner im Song Gustav Gans ohne eine weitere Erklärung im Text auskommt, der dazu auffordert, sich auch mit weniger Glück etwas von Gustav Gans’ Optimismus und Leichtigkeit abzuschauen.Beate TrögerIwie ItalienWer, etwa im Italienurlaub, auf seine → Weihnachtsgans nicht verzichten möchte, sollte ein Exemplar im Gepäck haben. Vor Ort den Festtagsbraten aufzutreiben, könnte schwierig werden, sogar ein aussichtsloses Unterfangen. Denn in der italienischen Küche führt die Gans ein glückliches Außenseiterdasein. In Pellegrino Artusis Klassiker Von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens (1891) finden sich Rezepte für Taube, Huhn und Ente, aber keine Gans. Auch in modernen Kochbüchern sucht man vergebens. Vielleicht gilt das fette Gänsefleisch als unverträglich. Oder es handelt sich um einen Akt des Respekts. Schließlich waren es Gänse, die der Legende nach im Jahre 387 v. Chr. mit ihrem Geschnatter vor einem nächtlichen Angriff gallischer Truppen warnten und so die Erstürmung der Ewigen Stadt verhinderten. Joachim FeldmannLwie LiedgutDie Wildgänse (→ Zugvögel), die durch die Nacht rauschen, mit „schrillem Schrei nach Norden“, gehörten in den 1970ern zum Kernbestand des Liedguts an den Schulen. Das ursprünglich vom Kriegsfreiwilligen Walter Flex stammende, mitten im Ersten Weltkrieg entstandene melancholische Gedicht wurde 1916 von Robert Götz mit flotter Marschmusik unterlegt und entwickelte sich zur Hymne des Wandervogels. Später wanderte das Fahrtenlied von der Bündischen Jugend in die Hitlerjugend und die Wehrmacht und stand nicht nur bei den Nazis für militärische Virilität, ein Beispiel dafür, wie sich ein Kulturgut aus dem eigentlichen Kontext löst und driftet. In unserer katholischen Jugendgruppe beispielsweise, in der wir das Lied bei unseren Nachtwanderungen schmetterten, wurde die Zeile „und fahr in Kaisers Namen“ ersetzt durch „Gottes Namen“. „Unstäte Fahrt! Habt acht, habt acht! Die Welt ist voller Morden“, heißt es am Ende der ersten Strophe. Leider immer noch wahr.Ulrike Baureithel Swie SchwarzsauerAdam Mickiewicz kannte es, Fontane aß es, Grass ebenso: das Schwarzsauer. Gänseblut, süßsauer gewürzt, mit Backpflaumen, Mehl- oder Grießklößchen. Meine Großmutter kochte es. Szczecin/Stettin war nur 30 Kilometer entfernt. Wir waren Osten. Ist ja immer noch so. In Masuren findet es sich als „Czernina“ auf manchen Restaurantkarten. Leider war es immer, wenn ich es bestellen wollte, „gerade aus“. Am Anfang der Zubereitung steht die Schlachtung. Die Bäuerin hält die schneeweiße Hausgans mit einer Hand an den Flügeln gepackt. Der Hals windet sich panisch auf dem schrundigen Hackklotz. Die Axt, von der anderen Faust geführt, saust herab und der Ganskopf fällt dem Hofhund vor die Pfoten. Ausbluten lassen, rupfen (→ Daunen), ausnehmen, waschen, salzen, Thymian und Backobst rein, in die Röhre. Den Braten gibt’s am Sonntag. Michael SuckowTwie Tischlein, deck dichEs gibt keine Illustration zu Tischlein deck dich ohne gebratene Gans. Wir sehen sie im Märchen der Gebrüder Grimm rücklings ihre Beinstümpfe emporrecken, Brust, Hinterteil, Hals – alles noch an seinem Platz. Hier ist der tatkräftige Trancheur gefragt. Märchen werden immer nur pazifistisch kritisiert. Wo sind die Veganer und Tierethiker? Pferdemord und Identitätsdiebstahl machen aus der gutherzigen Prinzessin eine Gänsemagd, die jeden Morgen das Federvieh auf die Weide treibt. Hier schnattern sie nur, der Pferdekopf spricht. Nachhaltigkeit heißt, man schlachtet nicht die Gans, der goldene Federn wachsen – oder so ähnlich. Dem Dummling mit der goldenen Gans folgt ein Tross eigensüchtiger Spießer, die die Gans rupfen wollen. Die tauschwert-schlauen Gauner locken den Hans mit vielerlei Gebrauchswertversprechen, die allesamt unerfüllt bleiben. Gans gegen Schwein verheißt den fetttriefenden Braten und Federn für die Kissen. Erst am Schluss seiner Odyssee, frei von Hab und Gut, satt von Erkenntnis, ist Hans im Glück und proletarisch doppelt frei. MSUwie UnwortHaben Sie das auch gespürt? Im Londoner „Ally Pally“ tobten bei der Darts-WM im Januar die Fans, als Michael Smith das beste Leg aller Zeiten mit einem 9-Darter beendete. Auch die Zuschauer zu Hause erlebten einen echten „Gänsehautmoment“. So beschreibt es der übertragende Streaminganbieter. Wir kennen es alle: Dieses Kribbeln am Rücken oder Arm, wenn wir in einer Situation mitfühlen und von starken Gefühlen überwältigt werden. Heutzutage dient die Gänsehaut der Vermarktung. Sportclubs und Streamingdienste bewerben die Top-10-Gänsehautmomente der vergangenen Saison, am liebsten mit entscheidenden Toren in letzter Minute. Und auch Tiktok, Youtube usw. nutzen inflationär „Gänsehautmomente“, um Jugendliche zu ködern: mit tragischen Szenen von Überwachungskameras oder mitsingenden Fans bei Popstar-Konzerten. Ben MendelsonWwie WeihnachtsgansAn einigen Kulturphänomenen sind Unterschiede in Ost- und Westbiografien noch immer auszumachen. Die Weihnachtsgans Auguste zählt dazu. Wenige DDR-Geborene kennen die Geschichte nicht und sie ist bis heute in den einstigen 15 Bezirken populär. Die Erzählung von Friedrich Wolf erschien ab den Fünfzigern in verschiedenen Auflagen. Im Mittelpunkt steht eben jene Auguste, eine sprechende Gans, die kein Braten werden will. Der Kammersänger Luitpold Löwenhaupt hatte sie für den Weihnachtsschmaus erworben, seine drei Kinder schlossen das Tier aber sofort ins Herz. Als es noch anfängt, in Plattdeutsch zu reden, ist der Backofen aus – beziehungsweise wird nie angeheizt. Die Geschichte erhielt mehrere Dramatisierungen. Eine Hörspielfassung fand als LP weite Verbreitung. In ostdeutschen Theatern ist das Stück ein Renner. Die DEFA-Verfilmung von 1988 hat zur Jahresendzeit garantierte Flimmerstunden im RBB und MDR. Noch diesen Winter will Regisseur Andreas Dresen den Stoff verfilmen und damit bundesweit bekannt machen. Tobias PrüwerZwie ZugvögelIm Herbst ziehen die Kraniche, und die Wildgänse kommen (→ Auen). 1974 machte die Songgruppe der TU Dresden ein Lied, das meine Eltern früher hörten. „Siehst du die Zugvögel, Marie/die ziehen nach dem warmen Wetter/wo es viel Arbeit gibt für sie/da lieben und da lachen sie/du hältst die Vögel nicht, Marie/die ziehen nach dem warmen Wetter.“ Spürbar, Fernweh. Auch Thees Ullmann singt von Vögeln, die sich „auf den Feldern sammeln, auf denen noch der Nebel liegt“. „Und wir schauen in den Himmel, in den Himmel/Denn bald ist es soweit/In jedem Jahr auf diesem Platz zur gleichen Zeit/Bilden Zugvögel ein V am Firmament/Und wir schauen ihnen nach, man das V nicht mehr erkennt.“ Wie viele Zugvögel bilden auch Wildgänse eine V-Formation während des Fluges. Sie stimmen ihre Flügelschläge aufeinander ab – die perfekte Aerodynamik.Maxi Leinkauf