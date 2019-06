Von der "linken" Kritik wurde er als Verräter diffamiert, von "rechten" Sozialdemokraten vereinnahmt und ungelesen in die Ahnengalerie gestellt. Dabei war Eduard Bernstein einer der großen, von Marx her kommenden Sozialdemokraten. Dieser in der Reihe "Biografische Miniaturen" erschienene Sammelband wirft einen zeitgenössischen Blick auf sein Werk