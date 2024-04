„Über den Wolken“ von Reinhard Mey: Was Sie über den Kultsong wissen müssen

„For the Time Being“ erzählt die strukturelle Benachteiligung von People of Color am konkreten Beispiel des US- amerikanischen Justizsystems: Michelle kämpft dafür, die Unschuld ihres inhaftierten Ehemanns zu beweisen. Eine intime Langzeitbeobachtung über Liebe, Hingabe und weibliche Widerstandskraft – inmitten eines maroden Justizsystems