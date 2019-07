Die eine oder andere Premiere in dieser Saison verpasst? Kein Problem! Beim Komische Oper Festival vom 25.– 30. Juni präsentiert das Haus an der Behrenstraße zum Spielzeitabschluss an sechs aufeinanderfolgenden Tagen die ganze Vielfalt der aktuellen Neuproduktionen – mit besonderem Rahmenprogramm für Auge, Ohr, Geschmack und Intellekt