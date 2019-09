1952 in der DDR: Die zu Unrecht verurteilte junge Kommunistin Antonia Berger erreicht nach vielen Jahren in der Sowjetunion das kleine Fürstenberg. Dort wird sie in allen Ehren empfangen, man kümmert sich um ihre kranke Tochter, gibt ihr Obdach und Arbeit. Antonia, die dies nicht mehr für möglich gehalten hatte, schöpft neue Hoffnung