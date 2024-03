Hirokazu Koreedas „Die Unschuld“: Aus Monstern werden Freunde

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

ndern ein anonymer Brandstifter.Es mag seltsam anmuten, dass ein Film mit dem Titel Monster (japanisch: Kaibutsu) mit dem deutschen Verleihtitel Die Unschuld versehen wird, assoziiert man mit einem Monster doch das Gegenteil: Angst und Zerstörung. Doch Hirokazu Koreeda erzählt tatsächlich von einer Unschuld, die man als vermeintlich menschliches Monster zu verlieren meint: Minato schneidet sich die Locken vom Kopf. Er kommt mit nur einem Schuh nach Hause. Verschwindet im nahen Wald in einem verlassenen Eisenbahntunnel. Bis sich herausstellt, dass ihm ausgerechnet sein junger Lehrer Hori (Eita Nagayama) die monströse Idee vom Schweinehirn in den Kopf gesetzt hat. Womit zumindest für die alleinerziehende Saori der Schuldige gefunden ist.Seinem Ruf als bedeutendster zeitgenössischer Autorenfilmer Japans zum Trotz, hat Koreeda das Drehbuch für Die Unschuld – zum ersten Mal nach fast 30 Jahren – nicht selbst geschrieben. Es stammt von Yuji Sakamoto, der im vergangenen Jahr in Cannes dafür ausgezeichnet wurde, und es erzählt nicht eine, sondern gleich drei parallel sich entwickelnde Geschichten: von Minato, Saori und dem Lehrer Hori. Doch was auf den ersten Blick an eine Rashomon-Variation denken lässt – drei unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Ereignis –, wird in Die Unschuld zu einem sich immer enger verstrickenden Knäuel von Erzählsträngen. Denn obwohl die Mutter für das seltsame Verhalten ihres Kindes bald eine Erklärung hat, kennt sie doch nur die halbe Wahrheit. Eigentlich sogar nur ein Drittel.Als Saori in der Schule Anklage gegen Hori erhebt, bekommt sie zwar eine umfassende Entschuldigung, stößt aber auf eine Mauer des Schweigens. Die devote und zugleich renitente Haltung der Schulleitung provoziert erst recht ihren Widerstand: Offensichtlich wurde der Lehrer, der selbst von seiner Unschuld überzeugt ist, zur Abbitte gezwungen. Kann es sein, dass ausgerechnet Minato doch nicht so unschuldig ist und sein heimlicher Freund, der von den Mitschülern gemobbt wird, in der Angelegenheit eine wichtige Rolle spielt? Und war Hori, der den Kindern mit großer Empathie begegnet, an jenem Abend tatsächlich in dem brennenden Gebäude?Die Wahrheit ist eines der wichtigsten Motive im Werk Koreedas, der in seiner europäischen Phase sogar einen Film mit dem Titel La Verité realisierte. Doch immer, wenn man meint, ihr ein Stück näher gekommen zu sein, muss man in Die Unschuld feststellen, dass man sich gleichzeitig wieder von ihr entfernt hat. Was gemeinhin als „kunstvoll verschachtelt“ beschrieben wird, erweist sich in diesem Film nämlich als realistisch: Konsequent versucht Koreeda, die Wirklichkeit aus der Sicht der jeweiligen Personen zu begreifen. Und sie niemals als Lüge zu entlarven. Weshalb man auch gar nicht dazu angehalten ist, sich für eine der Perspektiven zu entscheiden, sondern zunächst jede einzelne als persönliche Wahrheit zu akzeptieren. Auch deshalb ist diese Suche in keiner Weise konventionell spannend, im Gegenteil: Wie ein ruhiger Fluss nimmt die Erzählung, unterstützt vom nahezu elegischen Score des im vergangenen Jahr verstorbenen Komponisten Ryuichi Sakamoto, ihren Lauf, füllen sich Leerstellen und müssen vorschnell gefasste Ansichten in ein neues Licht gerückt werden. Ein fehlender Schuh etwa muss noch lange nicht bedeuten, dass man ihn verloren hat.Dass Koreeda als Meistererzähler familiärer Beziehungen gilt, liegt nicht nur am Erfolg seiner international gefeierten Familiendramen wie Nobody Knows oder Shoplifters; sondern auch daran, dass er als zutiefst humanistischer Filmemacher gegenwärtig wie kaum ein anderer Regisseur in der Familie nach verborgenen Antworten auf die großen Fragen sucht. Und so ergänzen in Die Unschuld einander nicht (nur) die Perspektiven, sondern werden die einzelnen Systeme von immer größer werdenden überlagert: die nur mehr aus Mutter und Sohn bestehende Familie von der Schule, und diese von einer restriktiven Gesellschaft, die wiederum dem Einzelnen keinen Fehler erlaubt. Weder dem Schüler noch der Mutter und schon gar nicht dem Lehrer.Das Monster als Riesenechse wird nicht kommen. Aber schließlich, fast schon gegen Ende des Films, kommt es in anderer Gestalt doch. Weder macht es aber etwas kaputt noch hat es sich in Minatos Kopf eingenistet, der sich mit seinem Freund vor einem tosenden Sturm in das gemeinsame Versteck geflüchtet hat. Sondern es sitzt mitten auf der Stirn eines Kindes. Und gibt sich erst als Monster zu erkennen, wenn es erraten wurde.Eingebetteter MedieninhaltPlaceholder infobox-1