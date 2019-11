Als 2017 die letzte der geheimen Aufzeichnungen der jüdischen Häftlinge des Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau wieder lesbar gemacht werden konnte, war dies eine Sensation. Erstmals nun versammelt dieser Band alle erhaltenen neun Zeugnisse in deutscher Übersetzung und bettet sie mit ausführlichen Essays in ihren Entstehungszusammenhang ein