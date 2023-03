Margaret Atwood: „Wann werfen sie wohl die Bibel raus? Da ist jede Menge Sex drin“

Interview In Virginia wurde Margaret Atwoods Roman „Der Report der Magd“ aus einer Schulbibliothek verbannt. Was aus ihrer Sicht dahintersteckt und warum sie in ihrem neuen Buch „Old Babes in the Wood“ mit George Orwell spricht