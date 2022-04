Überwachung der EU-Außengrenzen: Drohnen rauschen in der Luft

Black Lives Matter hat die Lebenswelten Schwarzer Menschen auch in Europa in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Doch was die Geschichte anbelangt, bleibt die Schwarze Präsenz auf dem Kontinent weiterhin ausgespart. Mit einer fulminanten Gesamtdarstellung füllt Olivette Otele endlich diesen allzu weißen Fleck in der Geschichtsschreibung Europas