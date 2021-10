In „Blaue Frau“ erzählt Antje Rávik Strubel von ungleichen Voraussetzungen der Liebe, den Abgründen Europas und davon, wie wir das Ungeheuerliche zur Normalität machen. Die Geschichte Adinas, die, unsichtbar gemacht von einem sexuellen Übergriff, in einem Hotel strandet und sich in Leonides verliebt, ist für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert