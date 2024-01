Es muss nicht Huhn, Gans oder Ente sein: Daune von A bis Z

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

. Und wer jetzt meint, Synthetik, also Plastik, sei nicht zwangsläufig nachhaltiger: Es gibt auch erprobte natürliche Optionen. Der Tierschutzverein Peta hat eine ganze Liste: Bambus, Baumwolle, Hanf, Mais. Fluffig genug sind sie definitiv und angeblich halten sie sogar warm. Alina SahaFwie Frau HolleWährend wir Daunen eigentlich gegen die Kälte nutzen, ist es in dieser Geschichte andersherum: Schüttelt Frau Holle ihre Federbetten, schneit es auf der Erde. Doch noch etwas anderes ist in dem Märchen bemerkenswert: Nachdem ein Mädchen in einen Zauberbrunnen gefallen ist, landet sie in der Welt von Frau Holle – als „fleißiges Mädchen“ schuftet sie fortan für die alte Frau. Sie putzt, kocht und schüttelt jeden Tag das Bett aus. Zur Belohnung lässt Frau Holle Gold auf sie regnen. Als auch die Schwester des Mädchens zu Frau Holle kommt, spürt diese ihren Erziehungsstil: Weil die Neue faul war, ist der Regen aus Pech. Frauen gehören an den Herd – und Müßiggang wird bestraft. Das ist die rückwärtsgewandte Moral der Geschicht. Und zumindest die Geißelung des Nichtstuns ist heute ja → Zeitgeist. Frau Holle als weibliche Version von Christian Lindner? Timo ReuterGwie GeißelEs ist umstritten, was das Beste für die Kleinen ist, vor allem in sozialer Hinsicht: die richtige „Medienzeit“, „educational toys“ oder Spielen mit Alltagsgegenständen usw. Auf materieller Ebene herrscht indessen in einem Punkt Konsens: Der Baby-Daunenschlafsack gilt als Nonplusultra. Aber warum? Eigentlich eignet sich ein teures Material, das bei Befeuchtung buchstäblich in sich zusammenzufallen droht, ja nicht für Wesen, die unkontrolliert Flüssigkeiten ausscheiden. Weil sie zu jeder gegebenen Zeit umgehend (!) einen komplexen Wasch- und Trocknungsvorgang verlangt, ist die Daune eine wahre Geißel der Erziehungsberechtigten. Dass diese sie dennoch allen → Alternativen vorziehen, versteht man nur sozialpsychologisch: Der Daunenkult verweist auf jene Ideologie der Aufopferung, die lange mit Elternschaft verbunden war. So ermöglicht die verzweifelte nächtliche Suche nach → Tennisbällen für den Trockner eine Erkenntnis: Qualitäten, die man als materiell veranschlagt, sind oft diskursiver Natur. Velten SchäferMwie Michelin-MännchenGeboren wurde es 1894 auf der Weltausstellung in Lyon. Ein Stapel Autoreifen in weißen Schutzhüllen erinnerte den Fabrikanten und Erfinder Édouard Michelin an einen beleibten Herrn, den er auf einem Reklameplakat für bayrisches Bier gesehen hatte. Jetzt fehlten nur noch die Arme und der Kopf. Fertig war das Michelin-Männchen. Einer der bekanntesten Werbeträger des Industriezeitalters, in seinem Heimatland als „Bibendum“ bekannt, hatte das Licht der Welt erblickt. Statt Bier, so hieß es in den Anzeigen, schlucke der Michelin-Pneu alle Unebenheiten der Straße. Zur Modeikone taugt der Kerl eher wenig. Wer sich mit einem bodenlangen gesteppten Daunenmantel gegen Kälte wappnet, riskiert eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Reifenmann. Warum das schlafsackähnliche Teil jeden Winter eine Renaissance erlebt? Joachim FeldmannOwie Oma-FaktorEs ist dieser absolute Großelternmoment, wenn man mit dem randvoll beladenen Auto zu Weihnachten in die Provinz fuhr: Die dicken Daunendecken überzogen von immer viel zu klein wirkenden Frotteebezügen, die piksten und dabei doch die Haut streichelten. Es ist eine Prolongation bedingungsloser Harmonie aus Kindertagen, die diese Daunenriesen ausstrahlten, wenn man sie sich wie einen Weltpanzer überlegte. Warum man diese monströsen Daunenfüllungen nur bei den Großeltern fand, ist wohl eine Frage für Marketingexperten. Großeltern und ihre antiquierten Riten und Ausstattungen sind aber für viele Menschen ein Hort scheinbar verlorener Sicherheit. Joachim Meyerhoff berichtete in seinem grandiosen Roman Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke voller Liebe über sein kurioses Großelternpaar in München. Und auch in der digitalen Welt gibt es Großeltern, die für viele einen emotionalen Rettungsanker darstellen: Man denke an Oma und Opa des Streamers Montanablack. Jan C. Behmann Pwie PapstDer Papst im weißen, wattierten Daunenmantel: Vielleicht das bisher populärste Beispiel eines durch künstliche Intelligenz manipulierten Bildes. Der Papst als Popstar. Raucht der etwa auch Dope? Klar, behaupteten schon 1972 der New Yorker Rocker David Peel und seine Band The Lower East Side auf ihrem Album The Pope Smokes Dope, das von John Lennon und Yoko Ono produziert wurde. Größter John-Lennon-Fan ist Liam Gallagher, dessen Faible für überdimensionale Parkas und Daunenmäntel bekannt ist. Ist Papst Franziskus Oasis-Fan? Oder steht der Pontifex auf die in weißen Daunenjacken (→ Michelin-Männchen) agierende Boygroup East 17 aus dem Londoner East End, an deren Hits man in den frühen Neunzigern nur schwer vorbeihören konnte? Anders gefragt: Was tun gegen KI-Betrug? Und war unsere Welt nicht schon immer postfaktisch? Marc PeschkeSwie StreetwearDa lag sie, mit einer Schleife versehen und schwarz wie die Nacht: meine eigene Daunenjacke der Marke The North Face. Es ist 2018. Ein Bild von Kanye West, einem bekannten US-Rapper (damals noch unbelastet von schweren Antisemitismusvorwürfen), wie er die Jacke trägt, war viral gegangen. Mein Teenager-Ich unterlag sofort dem Hype um die Nuptse-Daunenjacke, 1992 erfunden und benannt nach dem 7.861 Meter hohen Berg im Himalajagebirge in Nepal. Und ich war nicht der Einzige, der diese ursprünglich für Bergsteiger designte Jacke wollte. Zumeist junge Menschen, die bunte Turnschuhe, Jogginghosen und Pullis – also „Streetwear“ – tragen, feiern die Daunenjacke ab. Es folgen Modelle in Kooperationen mit Supreme und Golf Le Fleur – der Marke einer weiteren US-Rap-Ikone: Tyler, the Creator. In den Folgewintern wird das Stück ein Must-have auch für den Mainstream. Andere Marken ahmen das Nuptse-Modell nach. Die quadratischen Jacken sieht man mittlerweile an jeder Straßenecke. Aber jetzt, wo alle sie anhaben (→ Papst), lasse ich meine im Schrank. Jerrit SchloßerTwie TennisbälleAn guten Tagen kloppe ich Serena-Williams-mäßig den Ball in die Zimmerecke. Ich werfe die Arme hoch, als hätte ich den ersten Punktsieg ergattert, und hechte von einer Ecke zur anderen in meinem schmalen Flur, bevor ich den Tennisball in den Trockner werfe. Aber das ist nur Flurtennis gegen mich selbst und die gelben Bälle dienen einem wichtigen Anliegen. Denn immer, wenn Daunenjacke oder Daunenkissen gewaschen und anschließend getrocknet werden, sollte ein Tennisball mit in den Trockner, zur Auflockerung der Federn. Ohne das kleine Ding im Gerät entsteht nur ein Klumpen halbfeuchter Wäsche. Und der lässt sich per Nachtrocknen auf der Heizung nicht auflösen. Nie! Auch wenn man glaubt, das ginge nach ein paar Tagen schon, am Ende stinkt es dazu noch bestialisch. Also kommt seit diesem Experiment der Ball mit ins Runde. 15-love. Ebru TaşdemirUwie UntergefiederDaunen ist der – aus dem Isländischen stammende – Name für Unterfedern. Diese bilden das von den Konturfedern, die die Optik bestimmen, verdeckte Untergefieder. Die Daunen haben kurze Kiele und dünne Federäste, die wie Flaum wirken. Dadurch sind sie hoch elastisch und hervorragend geeignet zur Wärmedämmung. Sie verfügen über eine hohe Bauschkraft, wie das wirtschaftlich heißt. Der Wert gibt an, welches Volumen ein Stoff nach einiger Zeit des Zusammendrückens annimmt. Gemessen wird in Kubikzoll pro Unze (cuin). So verfügt eine hochwertige Jacke über eine Bauschkraft von bis zu 800 cuin, gute Schlafsäcke (→ Geißel) über 600 bis 700 cuin. Das wussten die Menschen schon zu schätzen, als sie diese Werte noch nicht kannten. Bereits in der Antike wurden wohl Daunen gerupft. Vor einigen Jahren fanden Archäologen in Skandinavien Erstaunliches in 1.300 Jahre alten Schiffsgräbern. In diesen eisenzeitlichen Gräbern lagen Krieger, die auf Daunen verschiedenster Vögel gebettet waren. Sie ruhten warm und weich auf ihrer letzten Reise. Tobias PrüwerZwie ZeitgeistPutin trägt seine bei Propaganda-Shows, Marke Loro Piana. Und Kürsat Yildirim? Der Kranfahrer aus Dortmund knackte 2022 den Jackpot. „Lotto-Chico“ schmiss die Millionen raus, für Porsche, Ferrari, Schuhe, Jeans – und mehr als 70 Daunenjacken ( „Investment“). Bild zeigte die preiswertesten „Chico-Modelle“. Doch wann begann das Puffer-Coat-Fieber? Von Eddie Bauer um 1930 erfunden, sollte die Jacke ganz praktisch der Kälte trotzen. In den Siebzigerjahren hat Norma Kamali den „Schlafsack“-Mantel eingeführt. Er schmückte Cher, Elton John und die Gang vom Studio 54. Nach dem 11. September trugen verunsicherte New Yorker das Teil wie einen Kokon. Die Ostküsten-Rapper machten → Streetwear aus den Jacken, die mittlerweile bis zu den Füßen reichen können. Oder man trägt sie beschnitten, wie die TikTok-Girlies. Überhaupt nicht wetterfest, aber sexy. Maxi Leinkauf