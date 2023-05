Österreich: Kampfabstimmung um den SPÖ-Vorsitz

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

#8222;überwältigt“ er von dem Resultat sei, dann hat er zweifellos recht, aber in anderem Sinn: Tatsächlich wurde er überwältigt. 1.500 Stimmen weniger, und Doskozil hätte überhaupt ein völliges Fiasko erlebt. Der Führungsanspruch, den er stellt, ist alles andere als eindeutig. Seine Simulation eines Sieges ist grenzwertig.Die Funktionäre wählten mehrheitlich Rendi-Wagner, die vielen Parteieintritte in den zurückliegenden Wochen gingen klar an Babler, die meisten einfachen Mitglieder hingegen votierten für Doskozil. Eine kräftige Ohrfeige setzte es für das Funktionärskorps der SPÖ, vor allem den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Dieser zentrale Machtapparat ist davon ausgegangen, dass sein Einfluss in der Partei ausreiche, die aktuelle Parteivorsitzende in ihrem Amt zu verteidigen. Das war ein fataler Irrtum. Doskozil als auch Babler wirkten ambitionierter als die fade Altherrenriege hinter Pamela Rendi-Wagner. Diese hat denn auch bereits ihren Abgang aus der Politik angekündigt. Für Doskozil wird es jedenfalls schwer, die Partei gegen diese angestammten Funktionäre zu führen. Die meisten kann er nicht austauschen. Gut ausgegangen ist die Mitgliederbefragung zweifellos für den Parteilinken Andreas Babler. Der hat Grund zu feiern, niemand hätte ihm ein solches Ergebnis zugetraut. Nun will er nicht zurückstecken und gegen Doskozil antreten. Das wird auf einem Parteitag sein, denn eine nochmalige Mitgliederbefragung soll es nicht geben. Ein Kandidat müsse die klare Mehrheit hinter sich haben, „daran führt kein Weg vorbei“, so Babler.Aus dem Dreikampf ist ein Zweikampf geworden, das Rennen um den Vorsitz noch nicht entschieden. Wenn Babler tatsächlich Doskozil vor Parteitagsdelegierten herausfordet, ist ein ähnlich knappes Votum wie bei der Mitgliederbefragung nicht ausgeschlossen. Vor allem, wenn Teile des Rendi-Lagers auf Revanche aus sind. Offiziell werden sie das zwar nicht propagieren, aber eine solche Abstimmung erfolgt geheim. Doskozil möchte daher eine neue Auseinandersetzung unbedingt vermeiden. Anzumerken wäre noch, dass viele Stimmen für Babler weniger seinen Positionen gelten, sondern primär als Ablehnung der beiden anderen Kandidaten zu deuten sind. Sie drücken also mehr eine Haltung aus und sind weniger ein Indiz für eine substanzielle Verschiebung der Partei nach links.Schadenfrohe FPÖ und ÖVP Die gegenseitigen Verletzungen sind freilich enorm. Es wird schwierig werden, diese aufgeheizten Gemüter zu beruhigen, geschweige denn die Konflikte zu überwinden. Lösungen oder klare Verhältnisse sind nicht in Sicht. Vermutlich werden die Streitigkeiten trotz aller Beteuerungen nicht aufhören, auch wenn viele Proponenten ziemlich ermattet wirken. Nervosität, Anspannung und Ratlosigkeit sind den SPÖ-Vorderen ins Gesicht geschrieben. Wahrscheinlich muss und wird die Sozialdemokratie auf einen Sieger setzen, der schon vor Amtsantritt angeschlagen ist. Wenn Doskozil weiterhin solche Siege einfährt, ist er bald politisch erledigt. Aktuell stellt sich in der SPÖ die Frage, ob es besser ist, resignieren zu müssen als designiert zu sein.So wenig Freude in der SPÖ aufkommt, umso größer ist die Schadenfreude bei FPÖ und ÖVP. Die Volkspartei zum Beispiel verweist genüsslich auf Kanzler Karl Nehammers hundert Prozent beim letzten Parteitag. Allerdings ist das Verzweiflungsquorum der SPÖ-Basis um einiges ehrlicher, als es das Angstquorum der ÖVP-Delegierten war, das den üblen Zustand einer Partei der Post-Kurzianer nur kaschieren wollte.