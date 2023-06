Armutsbetroffene werden durch Kinder nicht reich – sondern ärmer

In „Kriegspropaganda und Medienmanipulation“ klärt der Antisemitismusforscher Christian Hardinghaus über die immer gleichen Strategien und Prinzipien medialer Manipulation in der Berichterstattung vergangener und heutiger Kriege auf und zeigt, dass entsprechende Propagandamethoden auch in Friedenszeiten zum Alltagsgeschäft von Politikern gehören