ESC-Finale: Schwedische Computerfantasien, Markiges aus Estland und ist das etwa Madonna?

Eurovision Song Contest Trotz aller Proteste in Malmö: Eden Golan geht mit der schönsten Ballade ins ESC-Finale. Wer am meisten Camp bietet, wo geduscht wird, von wem uns christlicher Kitsch erwartet und was das größte Rätsel des Abends ist, erklärt Peter Rehberg