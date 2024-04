Meinung Der Premierminister bleibt im Amt, weil er eine demokratische Regeneration vorantreiben will, in der diffamierende Kampagnen nicht länger das politische Klima bestimmen. Als Chef einer Minderheitsregierung hat er dafür schlechte Karten

Foto: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images

tz Moncloa zurück. Weitermachen oder nicht? Mitarbeiter, die Kontakt mit ihm hatten, wurden immer pessimistischer. Man redete über die verbleibenden Optionen: Würde es einen möglichen Nachfolger aus der Sozialistischen Partei PSOE geben? Oder Neuwahlen?Priorität habe jetzt eine demokratische Regeneration, deshalb bleibe er, sagt der PremierViele Spanier erwachten aus ihrer politischen Lethargie und gingen auf die Straße. Die wegen der Amnestiefrage zerrissene PSOE stellte sich geschlossen hinter Sánchez, bekannte Kommentatoren warnten vor einer gnadenlosen rechten und rechtsextremen Kampagne, die kurz vor der EU-Wahl auf Europa ausstrahlen könnte. Auf diese Weise war vor nicht allzu langer Zeit der sozialistische portugiesische Premierminister António Costa zum Rücktritt getrieben worden. Dann zu Wochenbeginn die versprochene Entscheidung: Zur Frage "weitermachen oder nicht" sagte Pedro Sánchez: „Wenn wir als Gesellschaft wahllose Angriffe auf unschuldige Personen zulassen, hat es keinen Sinn. Wenn wir zulassen, dass der Parteienstreit mit Hass, Hinterhältigkeit und Lügen ausgetragen wird, hat es keinen Sinn. Wenn wir zulassen, dass plumpeste Lügen eine respektvolle Debatte ersetzen, hat es keinen Sinn.“ So groß die Ehre auch sei, ein Amt wie das seine innezuhaben, es rechtfertige nicht hinzunehmen, wie die Würde von Menschen mutwillig zerstört werde. Es gäbe Augenblicke, wo man „es reicht“ sagen und innehalten müsse, sonst werde der Verfall der politischen Kultur die Zukunft bestimmen. Meinungsfreiheit mit Recht auf Diffamierung verwechseln, sei eine Perversion der Demokratie mit schlimmen Konsequenzen. Priorität habe jetzt eine demokratische Regeneration, deshalb bleibe er. Ob das überzeugt oder nicht, ist sekundär. Sanchez muss fragen lassen, wie er die bewirken will mit einer fragilen Minderheitsregierung und in einem schwer polarisierten Land.