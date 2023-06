„Die Rumba-Therapie“: Von Tanz, Balance und dem Charme des Aus-der-Zeit-Gefallenen

12 Monate lesen, nur 9 bezahlen zum Geburtstag von F+ Geburtstagsangebot sichern

lgt ehern den Genrekonventionen, gibt ihnen aber einen originellen Dreh. Dem tänzerischen Streben nach Daseinsfreude zieht sie einen wehmütigen Boden von Buße und Erkenntnis ein.Eingebetteter MedieninhaltDer Schulbusfahrer Tony (Dubosc) wohnt dem eigenen Leben nur mehr bei. Seinen Traum von Amerika hat er verpasst: Für tiefe Bindungen gibt es in seinem Alltag keinen Platz, wenngleich sein Kollege Gilles (Jean-Pierre Darroussin) keinen Zweifel an ihrer Freundschaft hegt. Das triste Einerlei findet ein jähes Ende, als Tony einen Herzinfarkt erleidet. Der Kardiologe, den Michel Houellebecq als vergnügten Fatalisten ("Sie rauchen? Dann sehen wir uns ja bald wieder") spielt, verordnet ihm mehr Bewegung, was Duboscs Drehbuch auch als ein psychologisches Mandat begreift.In seinen Bühnenshows, in der an französischen Kinokassen ungemein zugkräftigen Camping-Serie sowie in seinem Regiedebüt Liebe bringt alles ins Rollen hat der Komiker Franck Dubosc die Figur des in die Jahre gekommenen Machos stetig weiterentwickelt. Inzwischen ist mit dessen Lernfähigkeit zu rechnen. Tony entdeckt, dass er viel wieder gutzumachen hat. Er sucht eine inzwischen verheiratete Freundin auf, die er vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes verließ. Zum Abschied gibt sie ihm die Auskunft mit auf den Weg, dass ihre Tochter in einer Tanzschule in Paris arbeitet. Maria (Louna Espinosa) stellt hohe Ansprüche an die Kandidaten, die sie zu ihrem Rumba-Kurs zulässt. Sie besitzt Autorität.Ein Hochstapler aus SchamDa Tony vermutet, seine Nachbarin Fanny (Marie-Philomène Nga) müsste als Kongolesin Rumba beherrschen, übt er erste Schritte mit ihr. Die Tanzlehrerin nimmt ihn tatsächlich unter ihre Fittiche; zweifellos rührt es sie, dass ihr merkwürdiger Schüler sich partout nicht entmutigen lässt. Die Zeit der Schwebe, in der es Tony immer wieder an Mut gebricht, ihr seine wahre Identität zu enthüllen, nutzt der Film nicht schlecht. In ihren gemeinsamen Szenen flackert sacht eine wechselseitige Neugier der Generationen auf.Ohne dass Dubosc die Erzählperspektive wechseln muss, verleiht er seiner Figur so eine hübsche Exotik des Gestrigen. Dank seiner abgehalfterten Virilität (Schnauzbart, Tätowierung, Jeans, Cowboystiefel, die erste Zigarette noch vorm Aufstehen) bietet sich Tony wacker als Zielscheibe des Spotts der modernen Zeit dar. Er lebt in einer Blase, die der Film schließlich zum Platzen bringen muss, was er aber nicht ohne Sympathie zeigt. Die alten Geschlechterverhältnisse wanken noch nicht und die politische Korrektheit steht auf verlorenem Posten. "30 Jahre im Büro und nie eine Hand an meinem Hintern", resümiert Tonys Chefin (Catherine Jacob) ihr Berufsleben. Da darf man für einen Moment auch gegen seine Überzeugungen schmunzeln, denn Jacob legt eine feine Balance zwischen Resignation und melancholischem Einverständnis mit dem Leben in ihre Klage. Auch unzeitgemäße Biografien haben ihre Würde in diesem Film.Placeholder image-1Gleichwohl wollen Ignoranz und Unwissenheit überwunden sein. Die resolute Nachbarin treibt Tony dessen beiläufigen Rassismus augenzwinkernd aus. Dubosc hält ihn klug in der Defensive. Sein Machogehabe ist sich des eigenen Gescheitertseins bewusst; er ist ein Lügner und Hochstapler aus Scham. Sein Lernprozess wird eingebunden in ein heiteres Ensem-blestück, bei dem Dubosc die besten Gags seinen MitspielerInnen überlässt. Die Annäherung von Vater und Tochter darf in einem sanften Vorstadium der Komik bleiben. Ihre Gefühle scheinen zu kostbar, um sie einer übereilten Pointe preiszugeben.Placeholder infobox-1